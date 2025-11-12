timeleszが、密着番組であるNetflix「timelesz project -REAL-」が2026年1月9日にVOL1、2月15日にVOL2が配信されることを発表した。これに先立ち、Netflix制作の、新たなキービジュアルも公開された。

timeleszは、佐藤勝利・菊池風磨・松島聡自らがオーディションの審査員となり、新たに寺西拓人・原嘉孝・橋本将生・猪俣周杜・篠塚大輝を迎え入れ、さらなる飛躍を目指して歩み始めたグループ。そのオーディションの模様を捉えた「timelesz project -AUDITION-」は、Netflixで配信され、大きな話題を呼んだ。

今回配信される「timelesz project -REAL-」は、オーディション最終審査直後から密着を開始。8人体制として初のアリーナライブツアー、そして年末のドーム公演という大舞台へと歩みを進める彼らの姿を追い、その過程で生まれる挑戦や葛藤を描いた映像になっているという。

公開された本ビジュアルは、中央にメンバーそれぞれのインタビューショットを配置、周囲にはライブパフォーマンスやリハーサルのシーン写真を散りばめ、ステージ上の熱気と舞台裏のリアルな瞬間が凝縮されている。まさに「パフォーマンスの熱」と「素顔のREAL」が交錯するデザインとなっており、作品の世界観をより強く印象づける仕上がりになっているとのことだ。

◾️「timelesz project -REAL-」 Netflixで世界独占配信

VOL1：2026年1月9日（金）全4話

VOL2：2026年2月15日（日）全6話