コレサワが、4th EP『あたしの恋人 E.P』を本日配信リリースした。

今作には2025年9月にリリースした「I LOVE ME」を含むタイアップ楽曲3曲に加え、未発表の新曲2曲の計5曲を収録。コレサワの代名詞である失恋ソングはもちろん、様々なテイストの楽曲が楽しめる作品に仕上がったという。

さらに、本日21時に本作のリードトラックである「あたしの恋人」のMVをYouTubeにてプレミア公開される。本楽曲は“大切な人がいつまで恋人でいてくれるのだろう”という気持ちを歌った、少し切ないラブソング。大切な人と今一緒に居られる時間を大事にして欲しいというメッセージが込められているという。MVは、ビジュアルを手がけるウチボリシンペが監督したアニメーションで、“れ子ちゃん”と彼氏の“犬くん”の色とりどりな日常が描かれた温かみのある映像に仕上がっているとのことだ。

また、リリースを記念して本日20時より『あたしの恋人 E.P』リリース記念生配信も開催するので、ぜひコメント等で参加して欲しい。

https://www.youtube.com/live/O9ciRefaKWo?si=HeA7IQ1ShhjhOrSl

コレサワは現在、＜コレサワ LIVE TOUR 2025あたしを選んだ君と行くツアー＞の追加公演を開催中だ。さらに、2026年1月からは自身初となるZeppツアー＜コレサワ Zepp LIVE 2026 ラブリーパンクツアー＞の開催も決定している。Zeppツアーのチケットは現在会場により最終の先行を行っている。

◾️『あたしの恋人 E.P』リリース記念生配信 2025年11月12日（水）20:00〜21:00

※YouTube・TikTokでの配信を予定

TikTok：https://www.tiktok.com/@koresawa_519?_t=ZS-90v1gItwODY&_r=1 https://www.youtube.com/live/O9ciRefaKWo?si=HeA7IQ1ShhjhOrSl

◾️4th EP『あたしの恋人 E.P』

2025年11月12日（水）配信リリース

配信：https://lnk.to/AtashinoKoibito ◆収録楽曲

1.あたしの恋人

2.I LOVE ME (「ワコール」 コラボレーション楽曲)

3.前髪 (いち髪「流し前髪キープコーム」CMソング)

4.もうすぐ大人になっちゃうから(エスエス製薬「お守り EVE」キャンペーンソング)

5.優しくない女の子

◾️＜コレサワ Zepp LIVE 2026 ラブリーパンクツアー＞ 2026年

1月24日（土）北海道・Zepp Sapporo

開場 16:00 開演 17:00

問：WESS

info@wess.co.jp

https://wess.jp/ 1月31日（土）大阪・Zepp Namba

開場 16:00 開演 17:00

問：清水音泉

06-6357-3666(平日 12:00〜17:00)

info@shimizuonsen.com 2月1日（日）愛知・Zepp Nagoya

開場 16:00 開演 17:00

問：サンデーフォークプロモーション

052-320-9100(12:00〜18:00)

https://www.sundayfolk.com/ 2月7日（土）福岡・Zepp Fukuoka

開場 16:00 開演 17:00

問：キョードー西日本

0570-09-2424(月〜土11:00〜15:00)

http://www.kyodo-west.co.jp/main.php 2月15日（日）東京・Zepp DiverCity

開場 16:00 開演 17:00

問：DISK GARAGE

https://info.diskgarage.com/ ◆チケット

チケット代（一般）：￥6,000（税込） ドリンク代別

チケット代（U18）：￥5,000（税込）ドリンク代別 入場制限：未就学児童入場不可

入場制限：U-18チケットに関しては18歳以下のみ入場可能（入場時要身分証確認／※販売数制限あり）

券種：スタンディング

企画：RECO RECORDS

制作：ハンズオン・エンタテインメント

