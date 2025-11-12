GACKTが、ライブ映像作品『GACKT PHILHARMONIC 2025 - 魔王シンフォニー』を本日リリースした。

映像作品『GACKT PHILHARMONIC 2025 - 魔王シンフォニー』は、4月13日に東京・すみだトリフォニーホールにて開催された、オーケストラとの共演ライブ『GACKT PHILHARMONIC 2025』にて収録。圧巻の歌唱、豪華フル・オーケストラとの共演、そして魔王としての存在感を極限まで体現したGACKTの姿を、臨場感そのままにパッケージ化された。

本作品の形態はDVD、Blu-ray、そして極-KIWAMI-盤の計3形態でのリリースとなる。極-KIWAMI-盤には特典映像としてGACKTオンリーアングルが収録。GACKT専用カメラの映像で本編から抜粋された7曲を楽しむことができる。また、極-KIWAMI-盤にはポストカード3種が封入されるほか、ミニフォトブックレット40pも付属されるという大ボリュームな内容となっているという。

DVD

Blu-ray

極-KIWAMI-盤

魔王シンフォニーの映像作品に関してGACKTは、「待たせたな。こうやって届けられることを嬉しく思うよ。魔王の宴のすべてを感じてくれ。きっと魂が震えるはずだ」と語っている。

また、12月23日には魔王シンフォニーがすみだトリフォニーホールにて再演されることも決定している。公演後、ファンの皆様や関係各所より再演の強い要望があり、実現した今回の再演。魔王自ら率いるYELLOW FRIED CHICKENzのバンドメンバー、そして、オーケストラも前回同様「グランドフィルハーモニック東京」と共演。前回、会場に大きなどよめきを生んだフルオーケストラ編成での黒装束と仮面着用、そして“立奏”に加え、本公演ではクラシックコンサートとしては異例の一階席オールスタンディングを導入するとのこと。

そして、11月16日まで西武新宿駅前のユニカビジョンの巨大スクリーンに魔王・GACKTが降臨する。「CUBE」、「REDEMPTION」、「UNTIL THE LAST DAY」の3曲をフルサイズで放映。至高のLIVE映像を大都会の真ん中で体感する稀有な機会だ。是非足を運んでいただきたい。

◾️『GACKT PHILHARMONIC 2025 - 魔王シンフォニー』

2025年11月12日（水）発売

DVD: UCBS-1016 ￥8,800（税込）

Blu-ray: UCXS-1006 ￥9,900（税込）

極-KIWAMI-盤：UCXS-9004 ￥16,500（税込）- GACKTオンリー・アングル映像、三方背スリーヴケース、40Pフォトブックレット、ポスト・カード3種付

予約：https://lnk.to/GACKT_PHILHARMONIC2025_DEMONICPHILHARMONYPR DVD Blu-ray 極-KIWAMI-盤 ▼トラックリスト

1.RETURNER -闇の終焉-

2.絵夢 -FOR MY DEAR-

3.CUBE

4.BLUE LAGOON -深海-

5.REDEMPTION

6.UNTIL THE LAST DAY

7.BIRDCAGE

8.LUST FOR BLOOD FOUR SEASONS

9.白露 -HAKURO-、暁月夜 -DAY BREAKERS-、サクラ、散ル・・・

10.雪月花 -THE END OF SILENCE- 11.CLAYMORE

12.キミが待っているから

13.LOST ANGELS GACKT

YELLOW FRIED CHICKENz （YOHIO、MiA、HIROTO、DAICHI、HIDEHIRO）

グランドフィルハーモニック東京

指揮：米田覚士 極-KIWAMI-盤 特典映像 GACKT オンリー・アングル：

絵夢 -FOR MY DEAR-

CUBE

BLUE LAGOON -深海-

UNTIL THE LAST DAY

BIRDCAGE

雪月花 -THE END OF SILENCE-

LOST ANGELS ◆購入者特典情報

UNIVERSAL MUSIC STORE：

極-KIWAMI-盤：特製トレーディングカード3枚（全10種からランダム）

通常盤（BD、DVD）：特製トレーディングカード1枚（全10種からランダム）

★抽選で10名様にGACKT直筆サイン入りトレカプレゼント（全10種から各1名ずつ）

Amazon：

ビジュアルシート

その他CDショップ：

特製スマホサイズステッカー

※特典のお渡しは商品お届け時または店頭でのお会計時になります。

※特典は数に限りがございます。

※特典付与がないお店がございます。 ◆新宿・ユニカビジョンにGACKTが登場

西武新宿駅前のユニカビジョンで「GACKT」特集を放映

放映期間：

11月10日（月）〜11月16日（日）

放映時間：

7時,9時,11時,13時,15時,17時,19時,21時から約15分間の放映

※時間は予告なく変更になる場合がございます 放映内容：

『GACKT PHILHARMONIC 2025 - 魔王シンフォニー』の映像作品の発売を記念して3曲のLIVE映像をフルサイズで放映。

1.CUBE

2.REDEMPTION

3.UNTIL THE LAST DAY

※放映内容は変更になる場合がございます。 ユニカビジョン オフィシャルサイト

https://www.yunikavision.jp/

◾️＜GACKT PHILHARMONIC 2025 魔王シンフォニー THE REVIVAL＞ 出演：GACKT

指揮：村上史昂

管弦楽：グランドフィルハーモニック東京

バンド： YELLOW FRIED CHICKENz

日時：2025年12月23日（火）開場17:30 / 開演18:30

会場： すみだトリフォニーホール

チケット： 1F ブラックダイヤモンド席(ブラックダイヤモンド特典付)：\100,000（税込）

1F ダイヤモンド席(ダイヤモンド特典付)：\60,000（税込）

1F プラチナム席(プラチナム特典付)：\35,000（税込）

1F S席：\19,000（税込）※1F後方

2F ダイヤモンド席(ダイアモンド特典付)：\60,000（税込）

3F A席：\15,000（税込） 主催：ファンタス / アーツイノベーター・ジャパン / グランドフィルハーモニック東京

協力：VENUS

運営：キョードー東京

公演サイト： https://gackt.com/contents/986813