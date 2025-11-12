GACKT、オーケストラとの共演ライブ映像作品リリース「こうやって届けられることを嬉しく思うよ。魔王の宴のすべてを感じてくれ。きっと魂が震えるはずだ」
GACKTが、ライブ映像作品『GACKT PHILHARMONIC 2025 - 魔王シンフォニー』を本日リリースした。
映像作品『GACKT PHILHARMONIC 2025 - 魔王シンフォニー』は、4月13日に東京・すみだトリフォニーホールにて開催された、オーケストラとの共演ライブ『GACKT PHILHARMONIC 2025』にて収録。圧巻の歌唱、豪華フル・オーケストラとの共演、そして魔王としての存在感を極限まで体現したGACKTの姿を、臨場感そのままにパッケージ化された。
本作品の形態はDVD、Blu-ray、そして極-KIWAMI-盤の計3形態でのリリースとなる。極-KIWAMI-盤には特典映像としてGACKTオンリーアングルが収録。GACKT専用カメラの映像で本編から抜粋された7曲を楽しむことができる。また、極-KIWAMI-盤にはポストカード3種が封入されるほか、ミニフォトブックレット40pも付属されるという大ボリュームな内容となっているという。
魔王シンフォニーの映像作品に関してGACKTは、「待たせたな。こうやって届けられることを嬉しく思うよ。魔王の宴のすべてを感じてくれ。きっと魂が震えるはずだ」と語っている。
また、12月23日には魔王シンフォニーがすみだトリフォニーホールにて再演されることも決定している。公演後、ファンの皆様や関係各所より再演の強い要望があり、実現した今回の再演。魔王自ら率いるYELLOW FRIED CHICKENzのバンドメンバー、そして、オーケストラも前回同様「グランドフィルハーモニック東京」と共演。前回、会場に大きなどよめきを生んだフルオーケストラ編成での黒装束と仮面着用、そして“立奏”に加え、本公演ではクラシックコンサートとしては異例の一階席オールスタンディングを導入するとのこと。
そして、11月16日まで西武新宿駅前のユニカビジョンの巨大スクリーンに魔王・GACKTが降臨する。「CUBE」、「REDEMPTION」、「UNTIL THE LAST DAY」の3曲をフルサイズで放映。至高のLIVE映像を大都会の真ん中で体感する稀有な機会だ。是非足を運んでいただきたい。
◾️『GACKT PHILHARMONIC 2025 - 魔王シンフォニー』
2025年11月12日（水）発売
DVD: UCBS-1016 ￥8,800（税込）
Blu-ray: UCXS-1006 ￥9,900（税込）
極-KIWAMI-盤：UCXS-9004 ￥16,500（税込）- GACKTオンリー・アングル映像、三方背スリーヴケース、40Pフォトブックレット、ポスト・カード3種付
予約：https://lnk.to/GACKT_PHILHARMONIC2025_DEMONICPHILHARMONYPR
▼トラックリスト
1.RETURNER -闇の終焉-
2.絵夢 -FOR MY DEAR-
3.CUBE
4.BLUE LAGOON -深海-
5.REDEMPTION
6.UNTIL THE LAST DAY
7.BIRDCAGE
8.LUST FOR BLOOD
FOUR SEASONS
9.白露 -HAKURO-、暁月夜 -DAY BREAKERS-、サクラ、散ル・・・
10.雪月花 -THE END OF SILENCE-
11.CLAYMORE
12.キミが待っているから
13.LOST ANGELS
GACKT
YELLOW FRIED CHICKENz （YOHIO、MiA、HIROTO、DAICHI、HIDEHIRO）
グランドフィルハーモニック東京
指揮：米田覚士
極-KIWAMI-盤 特典映像 GACKT オンリー・アングル：
絵夢 -FOR MY DEAR-
CUBE
BLUE LAGOON -深海-
UNTIL THE LAST DAY
BIRDCAGE
雪月花 -THE END OF SILENCE-
LOST ANGELS
◆購入者特典情報
UNIVERSAL MUSIC STORE：
極-KIWAMI-盤：特製トレーディングカード3枚（全10種からランダム）
通常盤（BD、DVD）：特製トレーディングカード1枚（全10種からランダム）
★抽選で10名様にGACKT直筆サイン入りトレカプレゼント（全10種から各1名ずつ）
Amazon：
ビジュアルシート
その他CDショップ：
特製スマホサイズステッカー
※特典のお渡しは商品お届け時または店頭でのお会計時になります。
※特典は数に限りがございます。
※特典付与がないお店がございます。
◆新宿・ユニカビジョンにGACKTが登場
西武新宿駅前のユニカビジョンで「GACKT」特集を放映
放映期間：
11月10日（月）〜11月16日（日）
放映時間：
7時,9時,11時,13時,15時,17時,19時,21時から約15分間の放映
※時間は予告なく変更になる場合がございます
放映内容：
『GACKT PHILHARMONIC 2025 - 魔王シンフォニー』の映像作品の発売を記念して3曲のLIVE映像をフルサイズで放映。
1.CUBE
2.REDEMPTION
3.UNTIL THE LAST DAY
※放映内容は変更になる場合がございます。
ユニカビジョン オフィシャルサイト
https://www.yunikavision.jp/
◾️＜GACKT PHILHARMONIC 2025 魔王シンフォニー THE REVIVAL＞
出演：GACKT
指揮：村上史昂
管弦楽：グランドフィルハーモニック東京
バンド： YELLOW FRIED CHICKENz
日時：2025年12月23日（火）開場17:30 / 開演18:30
会場： すみだトリフォニーホール
チケット： 1F ブラックダイヤモンド席(ブラックダイヤモンド特典付)：\100,000（税込）
1F ダイヤモンド席(ダイヤモンド特典付)：\60,000（税込）
1F プラチナム席(プラチナム特典付)：\35,000（税込）
1F S席：\19,000（税込）※1F後方
2F ダイヤモンド席(ダイアモンド特典付)：\60,000（税込）
3F A席：\15,000（税込）
主催：ファンタス / アーツイノベーター・ジャパン / グランドフィルハーモニック東京
協力：VENUS
運営：キョードー東京
公演サイト： https://gackt.com/contents/986813
