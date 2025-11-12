ん・フェニが、新曲「FRIENDS feat. pavilion」を本日配信リリースした。

「FRIENDS feat. pavilion」は、ん・フェニが作詞・作曲・プロデュースした1曲。pavilionの強力なバンドサウンドをバックに、ん・フェニとpavilion・森夏月の2人のボーカルが冴えわたるロックチューンに仕上がっているという。

レコーディング風景を撮影したMVも公開されている。スタジオが最高の雰囲気に包まれていたことが伝わってくる、ん・フェニとバンド・メンバーのとことん楽しそうな表情をご覧いただきたい。

なお、11月18日に東京・下北沢THREEで開催される自主企画ライブ＜Strawberry Attack Chapter02＞はpavilionとの2マンライブとなる。

◾️ん・フェニ コメント

ラブソングばかりの世の中で、私は友情の方が歌いたくてこの曲を作りました。

pavilionには2024年の12月に自主企画に出てもらった際にコラボしたいとお願いしました。曲は書き下ろしたけど上手くできず、ストックの中から選んでもらってFRIENDSに決まりました。

ソロでやっている身としてはバンドがいかに奇跡的な存在なのか引きで見ているところがあるので、スタジオでの作曲からレコーディングまでの期間、pavilionの皆さんと過ごしながらまるで1つの映画を見ているかのような気分になりました。全て終わって外に出たら満月だったのも良かった。

今回私のデモをもとに夏月さん(vo)がpavilion化させてくれたコード進行をデータ化して解析して、編曲というか管理するような作業があり、とても筋トレになりました。

もちろん各パートのアレンジや演奏はみんな最高の最高。遠吠えのような歌声もやはり天才のお喉。歌いたくてしょうがない楽器隊のガヤもナイス素材。

紐解いていくとなぜ私がpavilionというバンドに惹かれているのかなど見えてきて面白かったです。

みんな音楽やってることが幸せそうで、私は見てて死にそうになりました。

pavilionの曲を1曲でも多く聞きたいです。

今回は作詞は自分で完結してしまったので言えてなかったのですが、私は夏月さんの詩も好きです。

このバンドが「生きる」伝説になりますように。

pavilionの皆さん、コラボ引き受けていただきありがとうございました！いい曲になったね(^｡^)

◾️pavilion・森夏月

この度、ん・フェニさんによる楽曲「FRIENDS」にpavilionとして歌と楽器を加えさせていただきました。

昨年末に呼んでくださった企画ライブの終演後、キラキラした目で「いっしょに曲を作りたいです！」と言ってくれた時、僕らに新しい道を示してくれそうだなとワクワクしたことを覚えています。

他音楽家と一つの楽曲を手がける事は初めてでしたが、ん・フェニさんが綿密に準備をしてくれたおかげで最大限に楽しむことができました。

僕らが集まったことでうまれた賑わいが、この曲を通してどこかの誰かの友情に少しでも寄り添えたら幸いです。

◾️「FRIENDS feat. pavilion」 2025年11月12日（水）配信

Words & Music by ん・フェニ

Arranged by ん・フェニ & pavilion

Produced by ん・フェニ

配信：https://NFENI.lnk.to/FRIENDS

◾️自主企画ライブ＜Strawberry Attack Chapter02＞ 日程: 2025年11月18日（火）

時間: open 18:30 / start 19:00

会場: 下北沢THREE

チケット代: ADV \3,500 / DOOR \4,000 / U-25 \3,000

出演者: ん・フェニ / pavilion チケット取り置きフォーム：https://forms.gle/PeHBh6Wu42n92oTK6

※U-25チケットについて＞

25歳以下の割引は当日、受付にて身分証明書（免許証・保険証・パスポートなど）を確認してのキャッシュバック対応となります。