ドラマ『新東京水上警察』（フジテレビ系）の公式Xが更新され、山下美月と佐藤隆太の船上2ショットが披露された。

【写真】山下美月と佐藤隆太が制服姿で船の最後尾に座った2ショット

■山下美月出演のドラマ『新東京水上警察』第6話が放送

11月11日、『新東京水上警察』の第6話「感情で動く人は出世しない」ハーフムーン×未解決事件が放送された。猟奇的な殺人が連続する“ハーフムーン殺人事件”を追うシリアスな展開。この事件を東京水上警察署・刑事防犯課の碇拓真（佐藤隆太）たちが担当し、犯人を追った。山下は、チーム碇のメンバーのひとり、警視庁・海技職員の有馬礼子役で出演。

本投稿は、「第6話では、碇の過去を知る女性刑事が登場!!未解決事件、不可解なハーフムーン事件をめぐり、捜査一課vs水上署が熾烈な争いをします！」と綴られ、船上でのオフショットが公開された。ストーリーのシリアスさとは対照的に山下と佐藤はリラックスした表情を見せている。

1枚目は、両手を前で組み微笑みを浮かべる佐藤と両手を座る部分に当ててにっこりと笑顔を見せる山下。また、笑顔の佐藤とクールな表情の山下の敬礼ショット（2・3枚目）も。

SNSには「礼子ちゃんキメててかわいい」「美月ちゃん、いつもと違うクールビューティー感」「今夜も礼子ちゃん大活躍かな」「美月ちゃんいつも可愛い！」と絶賛する声が集まっている。