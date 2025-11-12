ÀçÂæ±è´ß¥¨¥ê¥¢¤Î¿·¤¿¤ÊÂÚºßµòÅÀ¤Ë¡Ä¡ÖRV¥Ñー¥¯ ¥¢¥¯¥¢¥¤¥°¥Ë¥¹ÀçÂæ¡×¤¬11·î27Æü¥ªー¥×¥ó¡¡
RV¥Ñー¥¯¤¬³«¶È¤¹¤ë¥¢¥¯¥¢¥¤¥°¥Ë¥¹ÀçÂæ
ÀçÂæ±è´ß¥¨¥ê¥¢¤Ë¿·¤¿¤Ê¼ÖÃæÇñ»ÜÀß¡ÖRV¥Ñー¥¯ ¥¢¥¯¥¢¥¤¥°¥Ë¥¹ÀçÂæ¡×¤¬¥ªー¥×¥ó¤¹¤ë¡£³«¶ÈÆü¤Ï11·î27Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡£¾ì½ê¤Ï¾¦¶È»ÜÀß¡Ö¥¢¥¯¥¢¥¤¥°¥Ë¥¹ÀçÂæ¡×¤ÎÃó¼Ö¾ìÆâ¡£
ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ°Ê¹ß¡¢Éü¶½¤ÈÃÏ°èºÆÀ¸¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê³Æ¼ï¤Î´Ñ¸÷µòÅÀ¤ä»ö¶È¤¬¼¡¡¹¤ÈÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÀçÂæ±è´ß¥¨¥ê¥¢¡£¤·¤«¤·¤½¤¦¤·¤¿´Ñ¸÷»ÜÀß¤ÏÆüµ¢¤êÍøÍÑ¤¬Ãæ¿´¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Ê£¿ô¤Î»ÜÀß¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È½ä¤ë¤³¤È¤ËÆñ¤·¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖRV¥Ñー¥¯ ¥¢¥¯¥¢¥¤¥°¥Ë¥¹ÀçÂæ¡×¤Î³«¶È¤Ë¤è¤ê¡¢±è´ß¥¨¥ê¥¢¤ËÂÚºß¤·¤Æ»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÃÏ°è¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
RV¥Ñー¥¯ ¥¢¥¯¥¢¥¤¥°¥Ë¥¹ÀçÂæ¤Ï24»þ´ÖÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê¥È¥¤¥ì¡¢¿åÆ»¡¢ÅÅ¸»ÀßÈ÷¡¢¥Õ¥êーWi-Fi¤ò´°È÷¡£³Æ¥µ¥¤¥È¤ÏÌó42㎡¤È¹¤µ¤¬¤¢¤ê¡¢ÌÚºô¤Ç¶èÀÚ¤ë¤³¤È¤ÇÎÙÀÜ¥µ¥¤¥È¤È¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¤â³ÎÊÝ¤·¤¿¡£Ê²¤²Ð¤äBBQ¤â²ÄÇ½¤È¤¤¤¦¡£ÆüËÜRV¥Ñー¥¯¶¨²ñ¤Ë¤è¤ëÇ§Äê¤â¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¾¦¶È»ÜÀßÆâ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Å·Á³²¹Àô¡¢ÃÏ¸µ¿©ºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ä¥«¥Õ¥§¡¢¥Þ¥ë¥·¥§¤âÆ±¤¸ÉßÃÏÆâ¤Ë¤¢¤ë¡£
»ÜÀß¤«¤éÅÌÊâ5Ê¬¤Ë¤ÏÄç»³±¿²Ï¤¬¤¢¤ê¡¢ÁáÄ«¤Ë¤ÏÂÀÊ¿ÍÎ¤«¤é¾º¤ëÄ«Æü¤âÄ¯¤á¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¼Ö¤Ç15Ê¬·÷Æâ¤Ë¤â´Ñ¸÷¡¦¥ì¥¸¥ãー¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬Â¿¿ôÂ¸ºß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»£±ÆÎ¹¤ÎµòÅÀ¤È¤·¤Æ¤â³èÍÑ¤Ç¤¤½¤¦¤À¡£
RV¥Ñー¥¯ ¥¢¥¯¥¢¥¤¥°¥Ë¥¹ÀçÂæ
»ÜÀß¾ÜºÙ
½êºßÃÏ
µÜ¾ë¸©ÀçÂæ»Ô¼ãÎÓ¶èÆ£ÄÍ»ú¾¾¤ÎÀ¾33-3¡¡¥¢¥¯¥¢¥¤¥°¥Ë¥¹ÀçÂæ Âè°ìÃó¼Ö¾ì
¶è²èÌÌÀÑ
6¡ß7m¡¢¹â¤µÀ©¸Â¤Ê¤·¡ÊÄ¹¤µ¤Ï¤ß½Ð¤·ÉÔ²Ä¡Ë
¶è²è¿ô
8¶è²è