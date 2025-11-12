171、メジャーデビューアルバム『HELLO!』より「グレモンハンドル」先行配信＋MV公開
171が、12月3日に発売するメジャーデビューアルバム『HELLO!』より「グレモンハンドル」を本日より先行配信した。さらに、同楽曲のMVも公開された。
タイトルとなっている「グレモンハンドル」とは、ライブハウスや音楽スタジオなど、防音性が求められる空間で使用される特殊なドアハンドルのこと。メジャーデビューに際してまず一番に届けたい楽曲として制作され、バンド結成以来常にメンバーにとって身近な存在であったライブハウスへの想いが詰まった楽曲となっているという。
MVは、前作「足音」より引き続き、映像監督の加藤マニが担当。メンバーの地元である関西を舞台に制作され、ライブハウスのシーンでは約80人のファンをエキストラとして募集し撮影された。 「グレモンハンドル」にいざなわれ、さまざまな景色を一人称視点で描いたMVは、バンドのこれからの飛躍を期待させる映像に仕上がっているという。
◾️先行配信「グレモンハンドル」
配信：https://171.lnk.to/SoundproofHandle
◾️アルバム『HELLO!』
2025年12月3日（水）リリース
購入：https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VICL-66114.html
ライブ会場限定セット：https://www.jvcmusic.co.jp/-/News/A029003/1.html
配信：https://www.toneden.io/v-dd/post/171_hello
・完全生産限定盤：3,500円（税込）※デジパック仕様
・ライブ会場限定セット（アルバム『HELLO!』＋“『HELLO!』ミニチュアCDキーホルダー”）：4,300円（税込）
▼収録曲
1.LOST IN THE ライブハウス
2.グレモンハンドル
3.Sunday Dreamers
4.SUPERSONIC
5.壊れたギター
6.My First Car
7.快速急行
8.足音
9.plastic world
10.kemonomichi
11.ヒットソングシーズン（HELLO! Version）
12.LOOP
◆アルバム『HELLO!』リリース記念インストアイベント詳細
12月8日（月）19:00〜 タワーレコード新宿店
12月13日（土）19:00〜 タワーレコードNU茶屋町店
詳細：https://www.jvcmusic.co.jp/-/Live/A029003.html
◾️＜171 メジャーデビューツアー “HELLO!”＞＜対バン編＞
2025年
12月6日（土） 神奈川・F.A.D YOKOHAMA
OPEN17:30 START18:00
［GUEST］テレビ大陸音頭
12月7日（日） 千葉・千葉LOOK
OPEN17:30 START18:00
[GUEST］トップシークレットマン
1月10日（土） 宮城・LIVE HOUSE enn 2nd
OPEN18:30 START19:00
［GUEST］THIS IS JAPAN
1月12日（月 ・祝）栃木・HEAVEN’S ROCK UTSUNOMIYA VJ-2
OPEN17:30 START18:00
[GUEST］THIS IS JAPAN
1月17日（土） 石川・vanvan V4
OPEN17:30 START18:00
[GUEST］時速36km
1月30日（金）広島・ALMIGHTY
OPEN18:30 START19:00
［GUEST］板歯目
1月31日（土）福岡・LIVE HOUSE Queblick
OPEN17:30 START18:00
［GUEST］板歯目
2月6日（金）京都・KYOTO MUSE
OPEN18:30 START19:00
［GUEST］PK shampoo
2月7日（土）愛知・CLUB UPSET
OPEN17:30 START18:00
［GUEST］PK shampoo
2月13日（金）香川・DIME
OPEN18:30 START19:00
［GUEST］ドミコ
◾️＜171 メジャーデビューツアー “HELLO!”＞＜ワンマン編＞】
2026年
2月23日（月・祝）
OPEN17:00 START18:00
東京・SHIBUYA CLUB QUATTRO
https://www.club-quattro.com/shibuya/
お問い合わせ：HOT STUFF PROMOTION
［TEL］050−5211−6077
［WEB］https://www.red-hot.ne.jp
2月28日（土）
OPEN17:00 START18:00
大阪・UMEDA CLUB QUATTRO
https://www.club-quattro.com/umeda/
お問い合わせ：清水音泉
［TEL］06-6357-3666
［WEB］http://www.shimizuonsen.com
▼プレイガイド
イープラス：https://eplus.jp/inaichiband/
ぴあ：https://w.pia.jp/t/inaichiband/
ローソン：https://l-tike.com/inaichiband/
