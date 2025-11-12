¡ÚÉÊÀî±ØÄ¾·ë¡Û¡ÖDEAN & DELUCA ÉÊÀî¡×¥Ç¥êÁÚºÚ¡¦¥¹¥¤¡¼¥Ä¡¦Ä´Ì£ÎÁ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ã¤Æ¡© ¥ï¥¯¥ï¥¯¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ª ¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤âÂ¿¿ô
¿·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡ÖDEAN & DELUCA ÉÊÀî¡×¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡©
¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥½¡¼¥Û¡¼È¯¤Î¿©¤Î¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖDEAN ¡õ DELUCA¡Ê¥Ç¥£¡¼¥ó&¥Ç¥ë¡¼¥«¡Ë¡×¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï2003Ç¯¤Î¤³¤È¡£
2004Ç¯¤Ë³«Å¹¤·¤¿ÉÊÀî±ØÄ¾·ë¤ÎÉÊÀîÅ¹¤ò¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÁÏ¶È50¼þÇ¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤È¤·¤Æ¥Õ¥ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡ÖDEAN & DELUCA ÉÊÀî¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤ÎÀ¸»º¼Ô¤Î»×¤¤¤ò¶¶ÅÏ¤·¤¹¤ë¡ÈÅÁ¤¨¼ê¡É¡¢¤µ¤é¤Ë¿©Ê¸²½¤ò¼é¤ê¹¤á¤Æ¤¤¤¯¡ÈÃ´¤¤¼ê¡É¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Å¹Æâ¤Ë¤Ï¿©¤Î³Ú¤·¤µ¤äÈþ¤·¤µ¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£
Æþ¤ê¸ý¤Ë¤Ï¡¢¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¤È¥¹¥¤¡¼¥Ä¡¢¤½¤Î±ü¤Ë¥Ç¥êÁÚºÚ¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ø¤ÈÂ³¤¡¢Å¹¤ËÆþ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤«¤é¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç¤¹¡£
¡ÖDEAN & DELUCA ÉÊÀî¡×¤ÎÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ï5¤Ä
¡ ÆüËÜ³ÆÃÏ¤ÎÀ¸»º¼Ô¤È°ì½ï¤Ëºî¤ê¾å¤²¤ë¾å¼Á¤Çµ¨Àá´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ç¥êÁÚºÚ
¢ ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥·¥§¥Õ¤¿¤Á¤È¼è¤êÁÈ¤à¿·¾¦ÉÊ¤òÈ¯Çä
£ ÆüËÜ³ÆÃÏ¤«¤é¥»¥ì¥¯¥È¤¹¤ëÏÂ¿©ºà¤ÈÄ´Ì£ÎÁ¤òÂ¿¿ô¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¤ ¥Õ¡¼¥É¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¥ï¥¤¥ó¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¥ï¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤È³ÑÂÇ¤Á¤Î¾ïÀß
¥ ¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥óµÇ°¤Î¸ÂÄê¾¦ÉÊ
Ã±¤Ê¤ëÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÈÆüËÜ¤ÎDEAN & DELUCA¡É¤òÈ¯¿®¤¹¤ëµòÅÀ¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤Î¤¬¤³¤ÎÅ¹¡£
¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¥Ð¡¼¤Ï¡¢¤Û¤Ã¤È°ìÂ©¤Ä¤±¤ëµï¾ì½ê¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¡¢¤ªÁÚºÚ¤ä¥ï¥¤¥ó¤Ï¡¢¥Û¡¼¥à¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤Ê¤É¤Ë¤â»È¤¨¤ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤¼¤¤¤¿¤¯¤ÊÉÊ¤¬Â·¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ËÉÙ¤ó¤ÀÄ´Ì£ÎÁ¤ä¥ì¥È¥ë¥È¿©ÉÊ¤Ï¡¢¿©¤Ø¤ÎÃµµæ¿´¤ò»É·ã¤·¤Æ¤ä¤ß¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢Å¹Æâ¤ò¾Ü¤·¤¯¤´°ÆÆâ¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤¬ÁÇÅ¨¡ª °µ´¬¤Î¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬¤ª½Ð·Þ¤¨
Å¹Æâ¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¤È¤¹¤°¤ËÌÜ¤ËÆþ¤ë¤Î¤¬¡¢°µ´¬¤Î¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¥³¡¼¥Ê¡¼¡£ ¼ïÎàËÉÙ¤Ê¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¤Ë¥·¥Ê¥â¥ó¥í¡¼¥ë¡¢¥Þ¥Õ¥£¥ó¤Ë¥×¥ì¥Ã¥Ä¥§¥ë¡¢¥Ç¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ë¥±¡¼¥¤Î¿ô¡¹¡£¿©»öÍÑ¤Î¥Ï¡¼¥É·Ï¥Ñ¥ó¤ä¿©¥Ñ¥ó¤â¡£Æü¡¹¤Î¿©Âî¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥Ç¥¤¥ê¡¼¥Ö¥ì¥Ã¥É¤«¤é¡¢²Ú¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Ú¥¤¥¹¥È¥ê¡¼¡¢¿©ºà¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¿©»ö¥Ñ¥ó¤Þ¤ÇÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÎÎÙ¤Ï¥«¥Õ¥§¥¹¥Ú¡¼¥¹¡£¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¡¢¥½¥Õ¥¡¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥Ð¥ê¥¹¥¿¤¬Æþ¤ì¤ë°ìÇÕ¤ä¡¢¿©»ö¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÊÀî±ØÄ¾·ë¤ÎÎ©ÃÏ¤Ê¤Î¤Ç¡¢»Å»ö¤äÄÌ¶Ð¤Î¹ç´Ö¤Ë°ìÂ©¤Ä¤¤¤¿¤ê¡¢ÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¤Ë¤¼¤Ò»È¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¿´¤È¤¤á¤¯¥¹¥¤¡¼¥Ä¥³¡¼¥Ê¡¼¡ª ¿·¤¿¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¡Öéquilibre¡Ê¥¨¥¥ê¡¼¥Ö¥ë¡Ë¡×¤Î¥±¡¼¥
¥±¡¼¥¤¬ÊÂ¤Ö¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¤Ë¤Ï¡¢³«¶ÈÅö½é¤è¤ê¤È¤â¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥ê¡¼¤Ë¤è¤ë¡¢¤½¤Î»þ´ü¤Ë¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤Áª¤ê¤¹¤°¤ê¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤È¡¢ÉÊÀîÅ¹¸ÂÄê¤Ç¼è¤ê°·¤¦¡Öéquilibre¡Ê¥¨¥¥ê¡¼¥Ö¥ë¡Ë¡×¤Î¥±¡¼¥¤â¥×¥é¥¹¤µ¤ì¡¢½¼¼Â¤ÎÉÊÂ·¤¨¡ª
ÉÊÀîÅ¹¸ÂÄê¡Öéquilibre¡×¤Î¥±¡¼¥¤Ï¤³¤Á¤é¡¡¢
Åìµþ¶þ»Ø¤Î¿Íµ¤Å¹¡Öéquilibre¡×¤Î¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¡¢紱±Ê½ã»Ê¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¡¢ÉÊÀîÅ¹¸ÂÄê¤Î¥±¡¼¥¤¿¤Á¡£ÆÁ±Ê¤µ¤ó¤Ï¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¿ô¡¹¤Î¼õ¾ÞÎò¤ò»ý¤Á¡¢TBS¥É¥é¥Þ¡Ö¤³¤ÎÎø¤¢¤¿¤¿¤á¤Þ¤¹¤«¡×¡Ö¥°¥é¥ó¥á¥¾¥óÅìµþ¡×¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä´Æ½¤¤â¼ê¤¬¤±¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÉÊÀî±ØÄ¾·ë¤Î¤ªÅ¹¤ÇÇã¤¨¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í ¢ö
Å¹ÆâÃæ±û¶á¤¯¤Ë¤Ï¡¢¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥Ð¡¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¹¥¤¤Ê¤ª²Û»Ò¤òÁª¤ó¤Ç¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤ÎµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª
¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Î¿§¤â·Á¤â¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¡¢¤É¤ó¤ÊÌ£¤¬¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤ÈÁÛÁü¤·¤Ê¤¬¤éÁª¤Ö¤Î¤Ï¡¢Æ¸¿´¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¤è¡Á¡ª
¤³¤Î»þ´ü¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¤ª²Û»Ò¤âÅ¹Æâ¤ò²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ³ÆÃÏ¤ÎÇÀ¡¦¿å¡¦ÃÜ»º¤ÎÀ¸»º¼Ô¤«¤éÆÏ¤¯¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿ÞÕ¿È¤Î¥Ç¥êÁÚºÚ
¤ª¤·¤ã¤ì¤Ç¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤ÊÁÚºÚ¥Ç¥ê¤¬ÊÂ¤Ö¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¤Î¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¡¢¹¡¹¤È¤·¤¿¥¥Ã¥Á¥ó¤òÊ»Àß¡£¤¤¤Ä¤Ç¤âºî¤ê¤¿¤Æ¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£
Å¹Æâ¤«¤é¥¥Ã¥Á¥ó¤ÎÍÍ»Ò¤¬¥é¥¤¥Ö´¶³Ð¤Ç¸«¤ì¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡¡
Çã¤¤µá¤á¤ä¤¹¤¤¥Ñ¥Ã¥¯ÁÚºÚ¤ÎÇä¤ê¾ì¤â³È½¼¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÊÀîÅ¹¤Î¥·¥§¥Õ¤¿¤Á¤¬³ÆÃÏ¤ÎÀ¸»º¼Ô¤òË¬¤Í¡¢ºî¤ê¼ê¤È¤ÎÂÐÏÃ¤ò·Ð¤Æ¥á¥Ë¥å¡¼¤òÅ¸³«¡£
¤½¤Î°ìÎã¤¬¡ÖÀÅ²¬¸©»ºÉÙ»Î»³¥µ¡¼¥â¥ó¤Î¥¿¥ë¥¿¥ë¤È¥Û¥ï¥¤¥È¥µ¡¼¥â¥ó¤Î¥Þ¥ê¥Í ¹¾¸ÍÁ°¥Ï¡¼¥ÖÅº¤¨¡×100£ç1296±ß¡¢¡ÖOme Farm¤Î¥Ð¥¿¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¥«¥Ü¥Á¥ã¤ÈÄ¹ºê¸©¾®Ä¹°æ»º²´éÚ¤Î¥°¥é¥¿¥ó¡×¡¢¡ÖËÌ³¤Æ»½½¾¡¼ãµí¤Î¥µ¡¼¥í¥¤¥ó¥°¥ê¥ë ºë¶Ì¸©FENNEL¤Î¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÌîºÚ¤òÅº¤¨¤Æ¡×¤Ê¤É¡£´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¥»¥Ã¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¤â¤Á¤í¤óÃ±ÉÊ¤Ç¤âÇã¤¨¤Þ¤¹¡£
¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¡ÖDEAN & DELUCA¡×¤ÎÎÁÍýÅ¯³Ø¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¥ì¥·¥Ô¥Ö¥Ã¥¯¡Ø¥×¥ê¥Ú¥¢¡¼¥É¥Õ¡¼¥É ¥¯¥Ã¥¯¥Ö¥Ã¥¯¡Ù¤¬½ÐÈÇ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¡¢»ïÌÌ·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿½Ü¤Î¿©ºà¤ò³Ú¤·¤à¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¤ËÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£
¼Ì¿¿¤ÎÎÁÍý¤Ï¤½¤Î°ìÎã¡£¡Ö¤Ê¤¹¤È¤¤¤Á¤¸¤¯¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥Ð¥ë¥µ¥ß¥³¥Þ¥ê¥Í¡×¡£ÀÖ¤ÈÇò¤Î¥¤¥Á¥¸¥¯¡¢»ç¤ÈÇò¤Î¥Ê¥¹¤ò¥Û¥ï¥¤¥È¥Ð¥ë¥µ¥ß¥³¤Ç¥Þ¥ê¥Í¤·¤¿°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£¤³¤ó¤Ê¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÁ°ºÚ¤¬¡¢¥ì¥·¥ÔËÜ¤ò»²¹Í¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢¤ª¤¦¤Á¤Çºî¤ì¤ë¤«¤â¡ª
¿·¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥·¥§¥Õ¥º¥³¥ó¥Ç¥£¥á¥ó¥È¡×¤ÏÉáÃÊ¤ÎÎÁÍý¤òÀìÌçÅ¹¤ÎÌ£¤Ë¤¹¤ëÄ´Ì£ÎÁ
¡ÖDEAN & DELUCA¡×¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¿·È¯Çä¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡ÖCHEF`S CONDIMENTS¡Ê¥·¥§¥Õ¥º¥³¥ó¥Ç¥£¥á¥ó¥È¡Ë¡×¥·¥ê¡¼¥º¡£
¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥·¥§¥Õ¤È¿·¤·¤¤Ì£¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¿Å¾Æ¤¤Ç»Å¾å¤²¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢ÎÁÍý¤ÎÅ¹¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤Î¡ÖTACUBO¡×¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¥·¥§¥Õ¡¢ÅÄ·¦ÂçÍ´¥·¥§¥Õ¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥Ð¡¼¥Ë¥ã¥«¥¦¥À£²¼ï¡£
¹õ¤¤¥é¥Ù¥ë¤Ï¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥Ú¡¼¥¹¥È¾õ¤Î¡ÖTACUBO ¥Ð¡¼¥Ë¥ã¥«¥¦¥À¡×ÆùÍÑ¡£¥°¥ì¡¼¤Î¥é¥Ù¥ë¤Ï¡¢¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤Î¿©´¶¤ò»Ä¤·¤¿¡ÖTACUBO¥Ð¡¼¥Ë¥ã¥«¥¦¥À¡×ÌîºÚÍÑ¡£
¥·¥ó¥×¥ë¤ÊºàÎÁ¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÁÇºà¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤¬°ú¤Î©¤Ä¥³¥¯¤Î¿¼¤¤Ì£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åìµþ¡¦Âå¡¹ÌÚ¾å¸¶¤Î¡ÖREI Chinese restaurant¡×¥ª¡¼¥Ê¡¼¥·¥§¥Õ¤Î¹âÅçÂÙ¹°¥·¥§¥Õ¤È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿4¤Ä¤Î¡Ö¾ß¡Ê¥¸¥ã¥ó¡Ë¡×¤â¿·È¯Çä¡£
¡ÖTACUBO ¥Ð¡¼¥Ë¥ã¥«¥¦¥À¡×¤ä¡Ö¾ß¡×¤Ï¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ»È¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¡©¤ÈÇº¤ß¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢»È¤¤Êý¤Î°ìÎã¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢ ¥Þ¥°¥í¤Î»É¿È¤Ë¡¢¡ÖTACUBO ¥Ð¡¼¥Ë¥ã¥«¥¦¥À¡×ÆùÍÑ¤ò¤«¤±¤Þ¤¹¡£»É¿È¤Ë¥Ð¡¼¥Ë¥ã¥«¥¦¥À¤È¤¤¤¦°Õ³°¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¤¹¤¬¡¢ÁêÀ¤Î¤è¤µ¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡ª
¾ø¤··Ü¡Ê²ÈÄí¤Ê¤é»ÔÈÎ¤Î¥µ¥é¥À¥Á¥¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¤â¤è¤¤¤«¤â¡Ë¤ËÇòÈ±¥Í¥®¤òÅº¤¨¡¢¡Ö³¤Á¯XO醬¡×¤ä¡Ö¸ý¿å醬¡×¤ò¤«¤±¤Æ¡¢Ì£¤ï¤¤¤ÎÊÑ²½¤ò³Ú¤·¤à¤Î¤â³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Á¤ç¤Ã¤È¤«¤±¤¿¤ê¡¢Åº¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤À¤±¤Ç²¿¤ÎÊÑÅ¯¤â¤Ê¤¤ÁÇºà¤¬ÀìÌçÅ¹¤ÎÌ£¤Ë¥°¥ì¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¡ª ¤³¤ì¤ÏÊØÍø¤Ç¤¹¡ª
»þÃ»¤Ç¹ë²Ú¤Ê¿©Âî¤Ë¡ª ¥ì¥È¥ë¥È¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥«¥ì¡¼
²¿¤«¤ÈË»¤·¤¤ËèÆü¡¢¤Ç¤â¤È¤Ó¤¤ê¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¡ª¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤ò¤«¤Ê¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¾å¤«¤é²¼¤Þ¤Ç¡¢¤®¤Ã¤·¤êÊÂ¤Ö¥ì¥È¥ë¥È¥«¥ì¡¼¤ä¥é¥°¡¼¥½¡¼¥¹¡¢¥¹¡¼¥×¤Ê¤É¤¬ÊÂ¤ÖÃª¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤«¤Ç¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤¬¡¢À¸»º¼Ô¡¢À¸Æù²Ã¹©¡¢½ÏÀ®¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤ëÆù¤Î¿¦¿Í¤¿¤Á¤È¤Ä¤¯¤ê¾å¤²¤¿¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥«¥ì¡¼¡£ ÁÇºà¤Î¾å¼Á¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ä¤Ò¤È»®¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î°ìÎã¤¬¡ÖELEZO ²Ü°Ð¼¯¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ù¥ê¡¼¥«¥ì¡¼¡×¤È¡Ö¤Õ¤¯¤É¤á¾®ËÒ¾ì¹¬Ê¡ÆÚ ¥±¥¤¥¸¥ã¥ó¥×¥ë¥É¥Ý¡¼¥¯¥«¥ì¡¼¡×¡£
¡ÖELEZO¡Ê¥¨¥ì¥¾¡Ë¡×¤Ï¡¢¥¸¥Ó¥¨¤ò¼çÂÎ¤ËÃÜ»º¤â¹Ô¤¤¡¢¼«¼Ò¤Ç¼íÎÄ¡¢À½Â¤¡¢Î®ÄÌ¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ò»ý¤Á¡¢¿©Æù¤Î°ì´ÓÀ¸»ºÂÎÀ©¤ò³ÎÎ©¤·¤¿ËÌ³¤Æ»¡¦½½¾¡¤Î¿©ÆùÎÁÍý¿Í½¸ÃÄ¡£
ÀìÌçÅ¹¤ÎÌ£¤¬¡¢¼«Âð¤Ç¼ê·Ú¤Ë¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Õ¤¯¤É¤á¾®ËÒ¾ì¡×¤Ï¼¯»ùÅç»Ô¤Ë¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¤³¤³¤À¤±¤ÎÉÊ¼ï¤Î¡Ö¥µ¥É¥ë¥Ð¥Ã¥¯¡×¤È¡Ö¹¬Ê¡ÆÚ¡Ê¤³¤¦¤Õ¤¯¤È¤ó¡Ë¡×¤ò»ô°é¤¹¤ë¾®¤µ¤ÊÍÜÆÚ¾ì¤Ç¤¹¡£
¡Ö¹¬Ê¡ÆÚ¡×¤Î¾å¼Á¤Ê¥Ð¥éÆù¤ò¡¢¥¹¥â¡¼¥¯¤Î¹á¤ê¤¬¿´ÃÏ¤è¤¤¥±¥¤¥¸¥ã¥óÉ÷Ì£¤Î¼Ñ¹þ¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¹¬Ê¡ÆÚ¡×¤Ï¡¢´õ¾¯¹õÆÚ¡Ö¥µ¥É¥ë¥Ð¥Ã¥¯¡×¤ÈÇòÆÚ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÉÊ¼ï¤Ç¡¢ÀÖ¿È¤¬Æð¤é¤«¤Ç»é¿È¤Ë¤â´Å¤ß¤¬¤¢¤ê¡¢ÆÚÆù¤Î¤¦¤ÞÌ£¤òÂ¸Ê¬¤Ë´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¥ì¥È¥ë¥È¥«¥ì¡¼¤Ï¡ÖµþÃæ¼°¹õÌÓÏÂµí½ÏÀ®Æù ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¥ã¥é¥á¥ë¥«¥ì¡¼¡×¡£
¡ÖµþÃæ¡×¤ÏµþÅÔÉú¸«¤Ë¤¢¤ë½ÏÀ®ÆùÅ¹¡£µþÃæ¼°¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÆÈ¼«¤Î½ÏÀ®Ë¡¤Ç¡¢Æù¤Î¤¦¤ÞÌ£¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¤½¤Î¹õÌÓÏÂµí½ÏÀ®Æù¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ó¡¼¥Õ¥«¥ì¡¼¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¥¦¥Á¤òÅòÀù¤Ç²¹¤á¡¢¥«¥ì¡¼¤òÇòÊÆ¤Î¾å¤Ë¤«¤±¤ë¤È¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤Û¤ÉÂç¤¤ÊÆù¤¬¥´¥í¥´¥í¤È½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¥¥ã¥é¥á¥ê¥¼¤·¤¿¥¿¥Þ¥Í¥®¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¼Ñ¹þ¤ó¤À¥«¥ì¡¼¤Ï¡¢¤Û¤ó¤Î¤ê´Å¤¯¤Æ±ü¿¼¤¯¡¢ìÔÂô¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£
¤¤¤º¤ì¤â·è¤·¤Æ°Â¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¿©¤Ù¤ÆÇ¼ÆÀ¡ª ¤ªÊ¢¤â¿´¤âËþ¤¿¤µ¤ì¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£
ÏÂ¿©¤Î¤¿¤á¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¤ä¡È¤´¤Ï¤ó¤Î¤ª¤È¤â¡É¤òÂçÉý³È½¼
´ú´ÏÅ¹¤Ç¤¢¤ëÉÊÀîÅ¹¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤«¤é¥»¥ì¥¯¥È¤¹¤ëÏÂ¿©¤Î¤¿¤á¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¤ä¿©ºà¤¬¤«¤Ê¤ê½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÏÂ¿©¤Î´ðËÜÄ´Ì£ÎÁ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤µ¤·¤¹¤»¤½¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢»¨¹ò¡¢¤¦¤É¤ó¡¢¶¾Çþ¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÍÎà¡£ÅÁÅýÅª¤ÊÀ½Ë¡¤ÈÅÚÃÏ¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò¼é¤êÂ³¤±¤ë¤Ä¤¯¤ê¼ê¤¿¤Á¤È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤´¤Ï¤ó¤Î¤ª¤È¤â¤ä¡¢¿æ¤¹þ¤ß¤´ÈÓ¤ÎÁÇ¤Ê¤É¡£Âç¤¤ÊÊÉÌÌ¤òËä¤á¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢°µÅÝ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
³ÑÂÇ¤Á¤â³Ú¤·¤á¤ë¡ÖTHE WINE STORE DEAN & DELUCA¡×¤¬¾ïÀß¿©»ö¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¤Ò¤È¤¤ïµ±¤¯¥Õ¡¼¥É¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¥ï¥¤¥ó¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¥ï¥¤¥ó¹¥¤¤Ë°¦ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡ÖTHE WINE STORE DEAN & DELUCA¡×¡£
ËãÉÛ½½ÈÖ¤«¤é¡¢ÉÊÀîÅ¹Æâ¤Ë°ÜÅ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¥ï¥¤¥ó¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹»º¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢º£¤Î»þÂå¤Ë´ó¤êÅº¤¦¼«Á³ÇÉ¥ï¥¤¥ó¤äÆüËÜ¥ï¥¤¥ó¤Ê¤É¡¢Ìó500¼ï¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¥ï¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Î°ì³Ñ¤Ë¤Ï¹ñÆâ³°¤«¤éÁª¤ê¤¹¤°¤ê¤Î¥Ï¥à¤ä¥·¥ã¥¥å¥ë¥È¥ê¡¼¡¢¥Á¡¼¥º¤Ê¤É¤òÎÌ¤êÇä¤ê¤ÇÈÎÇä¡£Ê»Àß¤ÎÂçÍýÀÐ¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ï¡¢¥ï¥¤¥ó¤ò»î°û¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÀÚ¤êÎ©¤Æ¤Î¥Ï¥à¤ä¥Á¡¼¥º¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë³ÑÂÇ¤Á¥³¡¼¥Ê¡¼¡ª ¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¡¢¥Û¡¼¥à¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤Ç¤Î¥ï¥¤¥óÁª¤Ó¤Ë¡¢¤Þ¤¿»Å»öµ¢¤ê¤ä¡¢¿·´´Àþ¤ÎÂÔ¤Á»þ´Ö¤Ë°ìÇÕ¡¢¤Ê¤ó¤Æ»È¤¤Êý¤â¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤òµÇ°¤·¤¿¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤â³Ú¤·¤ß¡ª
¡Ö¥ì¡¼¥º¥ó¤Ï·ù¤¤¤À¤±¤ì¤É¥ì¡¼¥º¥ó¥µ¥ó¥É¤ò¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¡¼¥É¥¨¥Ã¥»¥¤¥¹¥ÈÊ¿Ìî¼Óµ¨»Ò¤µ¤ó¤Î´ê¤¤¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡Ö¥ì¡¼¥º¥ó¤È¤½¤ì°Ê³°¤Î¥µ¥ó¥É²Û»Ò¡×¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¥Ð¥¿¡¼¥µ¥ó¥É¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¡ÊNO¡Ë RAISIN SANDWICH¡×¡£
¡ÖDEAN & DELUCA¡×¸ÂÄê¡Ö¥Ð¥Ê¥Ê¥¯¥ê¡¼¥à¥Ñ¥¤¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¡×¤ò2025Ç¯11·î7Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é¡¢¡ÖDEAN & DELUCA ÉÊÀî¡×¤ÇÀè¹ÔÈÎÇä¡£Å¹Æ¬¤Î¤ß¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¡¢Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¤ªÁá¤á¤Ë¡£
¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¡Ö¤Ù¥Æ¥£¡¼¥º¥Ç¥«¥ó¥×¥ì¡×¤Ï¡¢1839Ç¯ÁÏ¶È¤Îº½Åü²Û»ÒÀìÌçÅ¹¡£ÇÛ¹ç¤ÈÀ½Â¤Ë¡¤ò´Ö°ã¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¶öÁ³¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤Î¤ªÅ¹¤Î¥¥ã¥ó¥Ç¥£¤Ï¶õµ¤¤¬´Þ¤Þ¤ì·Ú¤¤»Å¾å¤¬¤ê¡£
¤½¤Î¸å¡¢É¾È½¤¬¤Ò¤í¤¬¤ê¡¢ÌÃ²Û¤Ë¡£ºÕ¤¤¤Æ¥¢¥¤¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¤ê¡¢µíÆý¤ËÍÏ¤«¤·¤¿¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¿©¤ÙÊý¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥¥ã¥ó¥Ç¥£¤Ç¤¹¡£
¤µ¤Æ¡¢À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Î¾ðÊó¤Ç¿·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡ÖDEAN ¡õ DELUCA ÉÊÀî¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¼¡¤Ê¤ë50Ç¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê¥Õ¥§¡¼¥º¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤ªÅ¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÉáÃÊ»È¤¤¤Ë¡¢¤Þ¤¿¤Ï¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþµ¤Ê¬¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤òÃµ¤·¤¿¤ê¡¢¥Ï¥ì¤ÎÆüÍÑ¤ËÎÁÍý¤ä¿©ºà¤òÄ´Ã£¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç³Ú¤·¤á¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤ÎÇ¯Ëö¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢µ¤¤ÎÍø¤¤¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÃµ¤·¤Ë¤â¤¦¤Ã¤Æ¤Ä¤±¡£ Å¹Æâ¤ò¤°¤ë¤°¤ë½ä¤ë¤È¡¢¤¤Ã¤È¥¢¥ì¤â¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª¤³¤ì¤âºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª¤È¡¢¿©¤Ø¤ÎÃµµæ¿´¤¬¥à¥¯¥à¥¯¤ÈÍ¯¤¤¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£DEAN & DELUCA ÉÊÀî¡Ê¥Ç¥£¡¼¥ó&¥Ç¥ë¡¼¥« ¤·¤Ê¤¬¤ï¡Ë
¥ª¡¼¥×¥óÆü¡§2025Ç¯11·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë
½»½ê¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¹ÁÆî2ÃúÌÜ18-1 ¥¢¥È¥ìÉÊÀî2F
TEL¡§03-6717-0935
±Ä¶È»þ´Ö¡§
¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥¹¥È¥¢ 10¡Á22»þ
¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¥Ð¡¼ 7¡Á22»þ¡Ê21»þ45Ê¬LO¡Ë¡¢ÅÚ¡¦ÆüÍË¡¢½ËÆü 8¡Á22»þ¡Ê21»þ45Ê¬LO¡Ë
¥ï¥¤¥ó¥¹¥È¥¢ ÈÎÇä12»þ¡Á21»þ30Ê¬¡¢¥¤¡¼¥È¥¤¥ó15»þ¡Á21»þ30Ê¬LO
ÄêµÙÆü¡§ÉÔÄêµÙ
ÀÊ¿ô¡§¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¥Ð¡¼46ÀÊ¡¢¥ï¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼9ÀÊ
Photo¡§DEAN ¡õ DELUCA¡¢YUKO
Text¡§YUKO
¡üÅ¹ÊÞ¡¦»ÜÀß¤ÎµÙ¤ß¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤ÆÇ¯ËöÇ¯»Ï¡¦¤ªËßµÙ¤ß¡¦¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¡¦Î×»þµÙ¶È¤ò¾ÊÎ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü·ÇºÜ¤ÎÆâÍÆ¤Ï¼èºà»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤ÎÊÑ¹¹¤¬È¯À¸¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´ÍøÍÑ¤ÎºÝ¤Ï»öÁ°¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£