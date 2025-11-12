この記事をまとめると ■かつてコラムシフトと呼ばれる機構が広く普及していた ■コラムシフトにすることで車内を広く使えるメリットがあった ■シフトのバイ・ワイヤ化が進みスイッチ式への置き換えが進んでいる

シフトレバーの位置は重要な要素だった

コラムシフトとは、ステアリングコラム（ハンドルの軸を覆っている部分）に取り付けられたシフトレバーをいう。かつては、シフトレバーといえば、あえて断りを入れなくてもコラムシフトがほとんどだった。

手動（マニュアル）でのコラムシフトの場合も、操作の仕方はフロアシフトと同じH型で、ロー（1速）、セカンド（2速）、サード（3速）と動かし、後退はそのH型の操作のはずれに設定されていた。その後、フロアシフトが主流になっていく。

理由のひとつは、操作と変速機の距離を短くでき、部品点数を減らせられる。ふたつ目は、変速機の近くにレバーが設置されることにより、コラムシフトに比べ、より直接的に変速の手応えを得られる。そして3つめは、スポーツカーやレーシングカーがフロアシフト的な配置であったことから、一般の乗用車であってもスポーティな車種と同じような運転気分を味わえるからである。

ほかにも、それまでダッシュボードにあったヘッドライトやワイパーのスイッチが、コラムに取り付けられたレバーで行うようになったため、コラムシフトと場所の取り合いになったなどの理由が挙げられる。

コラムシフトのメリットとは

では、なぜ、そもそもコラムシフトが主流であったのか？

ハンドルの近い場所で操作できるため、余分な体の動き（手を床近くまで降ろすなど）をしなくても、素早く操作できる。その操作した変速位置を、視界の隅でとらえられる。シフトレバーがステアリングコラムにあることで、座席を広く利用でき、たとえば、ベンチシートのように運転席と助手席の区別なく座席を設けられ、3人掛けも不可能ではない。また、運転席と助手席それぞれへの横移動が自由にできる。要は、広く快適で融通の利く室内にできる。それは、道具の合理性の追求に当てはまる。

1990年代になって、日本でもミニバンが流行るようになり、その合理性からコラムシフトが復活した。その後、バイ・ワイヤー技術といって、シフトレバーから変速機へ、物理的なつながりがなくても、操作を電気信号に変換し、その先の機器を動かせるようになった。信号を使った配線での操作という意味で、バイ・ワイヤー（配線による）と名付けられている。

こうなると、そもそもシフト操作に対する考え方も新しくなる。象徴的なのが、レバーではなくスイッチ操作で、電気自動車（EV）などに採用されはじめている。

その前の段階でも、コラムシフトとフロアシフトの中間的な存在として、インパネシフトという手法が登場した。メーターなどのあるインストゥルメントパネルの中央にレバーを設置し、それで操作を行う。ハンドル近くにレバーがあるので、手を大きく動かさなくても操作できる。それでいて、コラムシフトと違って見栄えはフロアシフトのようにスポーティな印象をもたらす。あるいは、新しさという点で先進的に見えるかもしれない。

バイ・ワイヤーの技術によって、設置場所はどこでもよくなり、操作の手法もレバーにこだわらず、スイッチでもいいし、回転式のダイヤルでもできるようになった。

一方、メルセデス・ベンツはコラムシフトを復活させた。欧州でも自動変速が前提になってくると、走行中の変速操作が不要になるためだろう。BMWは最初のEVであるi3にコラムシフトを採用し、米国のテスラも当初はメルセデス・ベンツと同じコラムシフトを用いていた。現在は、最新のモデル3でナビゲーション画面を活用したタッチ操作としている。

まとめると、単に流行り廃りというより、操作のしやすさはどこにあるか、合理的な室内空間に如何に貢献できるかにより、シフトの位置や手法が変化したといえる。