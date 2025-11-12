三井海洋、今期最終を22％上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も20円増額

三井海洋開発 <6269> [東証Ｐ] が11月12日昼(12:30)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。25年12月期第3四半期累計(1-9月)の連結最終利益は前年同期比49.6％増の365億円に拡大した。

併せて、通期の同利益を従来予想の427億円→520億円(前期は348億円)に22.0％上方修正し、増益率が22.5％増→49.4％増に拡大し、従来の2期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した7-12月期(下期)の連結最終利益も従来予想の216億円→310億円(前年同期は148億円)に43.3％増額し、増益率が45.7％増→2.1倍に拡大する計算になる。



業績好調に伴い、今期の年間配当を従来計画の120円→140円(前期は80円)に増額修正した。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(3Q)の連結最終利益は前年同期比3.5倍の155億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の5.1％→10.3％に急改善した。



株探ニュース

