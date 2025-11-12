「グラニフ×マクドナルド」コラボ（C）2025 McDonald's

　グラニフは18日より、「マクドナルド」最新コラボレーションアイテムを、グラニフ公式オンラインストアおよび国内店舗にて販売する。

【画像】ハンバーガー、ポテト…「グラニフ×マクドナルド」16アイテム

　マクドナルドのハンバーガーやポテトなどの人気商品のほか、歴代ロゴデザインなどをモチーフにした遊び心あふれる全16種類のアイテムを展開する。長袖Tシャツ、パーカー、カーディガン、ブルゾン、バッグなど、マクドナルドの世界観を表現したラインナップとなっている。

　グラニフ公式オンラインストアでは、12日から17日までの期間、「マクドナルド」コラボレーションアイテムの予約販売の受付を実施。期間中に予約すると、グラニフメンバーシッププログラムのポイントが2倍となる。