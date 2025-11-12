Åì³¤Æ»ËÜÀþ¡ØÊÆ¸¶¡Ù¢ª¡ØÂç³À¡Ù¤ò¹Ô¤¯¡¡Àä·Ê¤Î°Ë¿á»³¡¢¸ÅÀï¾ìÀ×¡¢Ì¥ÏÇ¤Î¡ÈÅ´¥¹¥Ý¥Ã¥È¡É¤â
¡¡¡ÈÅ´¤Ã¤Á¤ã¤ó¥¢¥Ê¡É¤È¤·¤Æ¤â¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ëÅ´Æ»ÄÌ¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦±©Àî±Ñ¼ù¤µ¤ó¤Î¥é¥¸¥È¥Ô¥³¥é¥à¡Ö±©Àî±Ñ¼ù¤Î½ÐÈ¯¿Ê¹Ô¡ª¡×¡£º£²ó¡¢±©Àî¥¢¥Ê¤¬¥ì¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤Î¤ÏÅì³¤Æ»Àþ¡ÊJRÅì³¤¡Ë¡¢¼¢²ì¤Î¡ØÊÆ¸¶¡Ù¤«¤é´ôÉì¤Î¡ÖÂç³À¡×¤Þ¤Ç¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤ÏÅì³¤Æ»Àþ¤Î¡ØÊÆ¸¶¡Ù¡Á¡ØÂç³À¡Ù´Ö¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¤¬¡¢»ÏÈ¯±Ø¤Î¡ØÊÆ¸¶¡Ù¤ÏºßÍèÀþ¤ÎJRÀ¾ÆüËÜ¤ÈJRÅì³¤¤Î¶³¦Àþ¤Î±Ø¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¿·´´Àþ¤ò¤Ï¤¸¤áÈüÇÊ¸ÐÀþ¤äËÌÎ¦ËÜÀþ¤Ë¶á¹¾Å´Æ»¤È¤âÀÜÂ³¤·¤Þ¤¹¡£
¡ØÊÆ¸¶¡Ù¤ò½Ð¤Æ¡¢ºÇ½é¤Î±Ø¡ØÀÃ¥±°æ¡Ù¤Ï¡¢Ëð¤ò°é¤Æ¤ëÍÜËð¾ì¤ÇÍÌ¾¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÎÃæ»³Æ»¤Î½É¾ìÄ®¤ÎÌÌ±Æ¤â¤·¤Ã¤«¤ê»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡±Ø¤«¤é¤¹¤°¤Ë¹¤¬¤ëÀÃ¥±°æ¤Î½É¡ÊÃæ»³Æ» ÀÃ°æ½É¡Ë¡£ÃÏÂ¢Àî¤ÎÀ¶¤é¤«¤ÊÎ®¤ì¤Ë¤Ï¡¢²Æ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÀîÌÌ¤Ë¡ÖÇß²ÖÁô¡Ê¤Ð¤¤¤«¤â¡Ë¡×¤È¤¤¤¦Çò¤¯¾®¤µ¤¤¿åÃæ²Ö¤¬´é¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Þ¤¹¡£¤Û¤«¤Ë¤âÃÏ¸µ½Ð¿ÈÄ¦¹ï²È¡¦¿¹ÂçÂ¤¤ÎºîÉÊ¤Ê¤É¤ò°ìÆ²¤Ë½¸¤á¤¿ÀÃ°æÌÚÄ¦Èþ½Ñ´Û¤ä¡¢¤¢¤Î·úÃÛ²È¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥á¥ì¥ë¡¦¥ô¥©¡¼¥ê¥º¤¬Àß·×¤·¤¿Í¹ÊØ¶É¤¬º£¤Ï»ñÎÁ´Û¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤µ¤ì¡¢¸ÅÌ±²È¥«¥Õ¥§¤Ê¤É¤â±èÆ»¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¼¡¤Î¡Ø¶á¹¾Ä¹²¬¡Ù¤Ï¼¢²ì¸©ºÇ¹âÊö¡¦É¸¹â1377¥á¡¼¥È¥ë¤Î°Ë¿á»³¤¬´ãÁ°¤ËºÇ¤âÇ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡¡Æ±±Ø¤«¤é°Ë¿á»³¤ÎÅÐ»³¸ý¤Ø¥Ð¥¹¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÎáÏÂ5Ç¯7·î¤ËÈ¯À¸¤·¤¿ÅÚº½ºÒ³²¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê¡¢¸½ºß¤³¤³¤«¤é¤ÏÅÐ»³¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¼¢²ì¤Ç¤ÏÊÆ¸¶¤«¤é¡¢´ôÉì¤Ç¤ÏÂç³À¡¦´Ø¥±¸¶¤«¤é°Ë¿á»³¥É¥é¥¤¥Ö¥¦¥§¥¤½ªÅÀ¡Ê»³ÄºÃó¼Ö¾ì¡Ë¤Þ¤Ç¤ò¤Ä¤Ê¤°ÅÐ»³¥Ð¥¹¤¬²Æµ¨¸ÂÄê¤Ç±¿¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¤È¤â¤Ëº£Ç¯¤Ï8·î31Æü¤Ç±¿¹Ô½ªÎ»¡Ë¡£
¡¡»³ÄºÃó¼Ö¾ì¤«¤éÄº¾å¤Þ¤Ç¤ÏÊâ¤¤¤Æ40Ê¬¤Û¤É¤ÇÅþÃ£¡£»³Äº¤«¤é¤ÏÈæÎÉ»³·Ï¡¦¾è°È¡¦ÌÚÁ¾¤Î¸æÖÖ»³¤Þ¤Ç¤¬°ìË¾¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°Ë¿á»³¤ÎÏ¼¤Ë¤Ï¼êºî¤ê¥Ï¥à¡¦¥½¡¼¥»¡¼¥¸¡¦¥Ù¡¼¥³¥ó¤ò¼ê³Ý¤±¤ë°Ë¿á¥Ï¥à¤Î¤ªÅ¹¡Ê¡Ö¼ê¤Å¤¯¤ê°Ë¿á¥Ï¥à¹©Ë¼¡×¼ÂÅ¹ÊÞ¡Ë¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤³¤ÇÌ¾Êª¤Î»³Ü¥¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£¤Û¤«¤Ë¤âÈþ¤·¤¤¿åÌÌ¤ò¤¿¤¿¤¨¤ë»°ÅçÃÓ¡Ê¶á¹¾Ä¹²¬±Ø¤«¤é¥Ð¥¹¤Ç10Ê¬¡Ë¤«¤é¸«¤ë°Ë¿á»³¤âÀä·Ê¤Ç¤¹¡£
¡¡¼¡¤Î±Ø¤Ï¡ØÇð¸¶¡Ù¡£¤³¤Î»ú¤Î±Ø¡¢¼Â¤Ï´ØÀ¾¤Ë3¤«½ê¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ÇÂçºå¤ÎÂçÏÂÏ©Àþ¤Ç¤Ï¡Ö¤«¤·¤ï¤é¡×¡¢Ê¼¸Ë¤ÎÊ¡ÃÎ»³Àþ¤Ç¤Ï¡Ö¤«¤¤¤Ð¤é¡×¤ÈÆÉ¤à¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³Åì³¤Æ»Àþ¤Î±Ø¤Ï¡Ö¤«¤·¤ï¤Ð¤é¡×¡£¤¤¤ä¤¡¡¢¤ä¤ä¤³¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ÎÇð¸¶¤Ë¤âÎò»Ë¤¢¤ë½É¾ìÄ®¤¬¤Ò¤í¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¼¢²ì¸©¤«¤é´ôÉì¸©¤ËÆþ¤ë¤È¡¢Å·²¼Ê¬¤±ÌÜ¤ÎÀï¤¤¤ÎÉñÂæ¡Ø´Ø¥±¸¶¡Ù¤ËÅþÃå¡£Åß¾ì¤ÏÀã¤Î·ã¤·¤¤ÃÏ°è¤Ç¤¹¤¬¡¢±Ø¼þÊÕ¤Ë¤Ï¿ôÂ¿¤¯¤Î¹çÀïÀ×¤¬ÅÀºß¤·¡¢Àï¹ñ¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¾ì½ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±Ø¤ò¹ß¤ê¤ë¤È¡¢¤Þ¤º¤Ï´ôÉì´Ø¥±¸¶¸ÅÀï¾ìµÇ°´Û¤Ø¸þ¤«¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£¤³¤³¤Ç¤ÏÉð¾¤ÎÌÜÀþ¤ÇÀï¤¤¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¥·¥¢¥¿¡¼¤¬¿Íµ¤¡£¤µ¤é¤Ë¤ÏÅì·³¡¦À¾·³¹ç¤ï¤»¤Æ16Ëü¿Í¤¬Àï¤Ã¤¿·èÀïÃÏ¤òË¬¤Í¡¢´Ø¥±¸¶±ØÁ°´Ñ¸÷¸òÎ®´Û¤Ç¤ÏÀï¹ñ¥°¥Ã¥º¤ò¤ªÅÚ»º¤Ë¡£
¡Ø¿â°æ¡Ù¤Ï·³»Õ¡¦ÃÝÃæÈ¾Ê¼±Ò¤æ¤«¤ê¤Î¤Þ¤Á¤Ç¡¢±ØÁ°ËÌ¸ý¤Ë¤ÏÆ¼Áü¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢Æî¸ý¤Ë¤¢¤ë¡ÖGURUMAN VITAL¡Ê¥°¥ë¥Þ¥ó¥ô¥£¥¿¥ë¡Ë¥Ñ¥ó¤Î¿¹ ¿â°æËÜÅ¹¡×¤È¤¤¤¦¥Ñ¥ó²°¤µ¤ó¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ñ¥ó¿¦¿Í¤Ë¤è¤ëÆüËÜ¤Î¥Ñ¥ó¤Î1ÈÖ¤ò·è¤á¤ëÂç²ñ¡ÖÂè6²ó¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¡×¿©¥Ñ¥óÉôÌç¤Ç2°Ì¤Î¼ÂÎÏ¤ò»ý¤Ä¥Ñ¥ó¿¦¿Í¤òÍÊ¤¹¤ë¤ªÅ¹¡£Ä¹¤µ¤¬Ìó43cm¤Î¥Ó¥Ã¥°¤Ê¥Ñ¥ó¡Ö¥Þ¥ë¥»¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¹¤¤Å¹Æâ¤Ë¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ê¥Ñ¥ó¤¬¥º¥é¥ê¤ÈÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£
¡Ø¿â°æ¡Ù¤ò²á¤®¤ë¤È¡¢Å´¤Á¤ã¤ó¤Ë¤ÏÍÌ¾¤ÊÆî¹ÓÈø¿®¹æ¾ì¤Ë¤µ¤·¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¿®¹æ¾ì¤«¤é´Ø¥±¸¶¤Þ¤Ç¤ÎµÕÊý¸þ¤Î²¼¤êÀþ¤Ï¡¢ÀþÏ©¤¬Æó¼ê¤ËÊ¬¤«¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Ä¾Àþ¤ËÁö¤ë¤È¸·¤·¤¤25¥Ñ¡¼¥ß¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢1944¡Ê¾¼ÏÂ19¡ËÇ¯¤Ë10¥Ñ¡¼¥ß¥ë¤Þ¤Ç¸ûÇÛ¤ò´ËÏÂ¤·¤¿±ª²óÀþ¤¬´°À®¡£º£¤â²¼¤ê¤Î²ßÊªÎó¼Ö¤äÆÃµÞ¤Ï¤³¤Î±ª²óÀþ¤ò¡¢¤½¤·¤ÆÉáÄÌ¤ä²÷Â®¤Î¤ßÄ¾Àþ¥³¡¼¥¹¤ò¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÁö¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ÎÆî¹ÓÈø¿®¹æ¾ì¤«¤é¤ÏÈþÇ»ÀÖºä»ÙÀþ¤¬Ê¬´ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÐ³¥ÀÐ¤ò±¿ÈÂ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉßÀß¤µ¤ì¤¿Ï©Àþ¤Ç¤¹¤¬¡¢Î¹µÒÏ©Àþ¤È¤·¤Æ¤âÂç³À¤«¤é7Ê¬¤Ç·ë¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤ÆËÜÀþ¤Ï¡ØÊÆ¸¶¡Ù¤«¤é34Ê¬¤Ç½ªÃå¡ØÂç³À¡Ù¤Ë¡£¿Í¸ýÌó15Ëü¤Î¾ë²¼Ä®¤Ç¿å¤ÎÅÔ¡¦Âç³À¤Ï¡¢Åì³¤ÃÏ¶è¤ÎÅì¤ÎÅ´Æ»µòÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍÜÏ·Å´Æ»¤äÃ®¸«Å´Æ»¤È¤âÀÜÂ³¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤ÇÌ¾¸Å²°¡¦Ë¶¶ÊýÌÌ¤Ï¤ª¾è¤ê´¹¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡º£²ó¤Î±èÀþ¤Ï°Ë¿á»³¤ÎÀä·Ê¡¢¸ÅÀï¾ìÀ×¡¢³Æ±Ø¤Ë¤Ò¤í¤¬¤ë½É¾ìÄ®¤Ë¡¢²¼¤ê±ª²óÀþ¤äÈþÇ»ÀÖºäÀþ»ÙÀþ¤Ê¤É¤ÎÅ´¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¸«¤É¤³¤íËþºÜ¡£¤Ä¤¤¤Ä¤¤¡¢¤Ò¤È±Ø¤º¤Ä¹ß¤ê¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ëÌ¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ëÏ©Àþ¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò½©¤ÎÎó¼ÖÎ¹¤Î¥×¥é¥ó¤Ë²Ã¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡£¡Ê±©Àî±Ñ¼ù¡Ë