畑芽育＆齊藤なぎさ、ファン公言の人気アーティストと共演 ハートポーズの記念ショットも公開「推しに遭遇した時の顔」「表情がガチ」の声
【モデルプレス＝2025/11/12】女優の畑芽育と齊藤なぎさが9日、パーソナリティを務めるPodcast番組「畑芽育＆齊藤なぎさのオフはこんな感じ」（隔週日曜日配信）に出演。2人がファンであることを公言している7人組ガールズグループ・HANA（ハナ）のNAOKO（ナオコ）JISOO（ジス）がゲストで登場した。
前回の配信では、畑と齊藤がHANAのファンでファンクラブに入っていることを告白した畑と齊藤。これを受け、番組のプロデューサーが事務所にオファーしたところ、HANAが出演を快諾してくれたと明かした。
今回、齊藤はHANAと共演すると聞き、SKY-HIがCEOを務めるBMSGがちゃんみなをプロデューサーに迎え行ったガールズグループオーディション「No No Girls」（通称：ノノガ）を見返したという。齊藤は「昨日とか号泣してて。だから『本物！』ってなるよね？」と興奮冷めやらぬ様子で口にすると畑も「わかるわかる」と同意。また畑が「ミュージックビデオを一気見してきました」と言うと齊藤も「朝ずっと流していた」と大盛り上がりだった。
一方、NAOKOは番組内で映画やドラマを観るのが好きだと告白。ドラマ＆映画【推しの子】で齊藤が星野ルビー役を演じたことを受け「ルビーちゃんに会えるかもって2人で話していた」とJISOOとの会話を明かしていた。
同番組のInstagramでは、この日共演した4人でのオフショットを公開。畑＆NAOKO、齊藤＆JISOOでハートのポーズを決めており、ファンからは「推しに遭遇した時の顔」「緊張してて可愛い」「最高のコラボ」「表情がガチ」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
