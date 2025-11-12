舘ひろしが、デビュー50周年を記念してLP・カセットで発売されていた未CD化アルバムの初CD化、ビデオテープのみで発売されていたライブ映像作品が初Blu-ray Disc化され合計12枚組のBOX『HIROSHI TACHI 50th ANNIVERSARY BOX-SONY & FUN HOUSE YEARS-』として2026年2月27日に発売することを発表した。

初CD化となるのは、1980年に発売の『BABY DOLL』、1981年発売『Rock’n Roll 1981』、1981年発売のライブアルバム『ROLL OVER THE NIGHT』の計3タイトルだ。他に収録されるのは1984年発売の『IN THE MOOD』、1985年発売のライブアルバム『舞踏会in BUDOKAN』、1988年発売の『Golden Shadow』、1994年発売の『異邦人』、1997年発売の自身の楽曲のカバーアルバム『Strangers in the Night』、2012年発売の石原裕次郎の楽曲をカバーし、日本レコード大賞企画賞を受賞した『HIROSHI TACHI sings YUJIRO』の1部のアルバムにはボーナストラックも追加収録され、最新リマスタリングして収録。

さらに、高品質規格のBlu-Spec CD2として合計9タイトル11枚、1984年に日本武道館で行われ当時はビデオテープとしてのみ発売されていたライブ映像作品『舞踏会in BUDOKAN』は映像をHD化し、音源も5.1chミックスが施され待望の初のBlu-ray Disc化が行われ、最新インタビューや撮りおろし写真を含む52Pのブックレットと共にオリジナルBOXに収蔵される記念作品となっている。

◆ ◆ ◆

◾️舘ひろし コメント

50周年アニバーサリーCDの発売にあたり、久しぶりに武道館公演の映像を見返しました。照れくさい思いもありますが、あの頃から変わらず応援してくださるファンの皆さまがいて、今日の私があるのだと実感しております。懐かしい楽曲を数多く収録した、とても思い入れ深いCD BOXとなりました。ぜひご期待ください。

◆ ◆ ◆

なお11月14日からは、主演映画「港のひかり」も全国公開される。舘ひろしが演じる過去を捨てた元ヤクザの漁師と、尾上眞秀が演じる目の見えない少年との十数年を描く、年の差を超えた友情と再会の作品となっている。