今季のSVリーグオールスターゲームはサンリオキャラクターとコラボ！

公益社団法人SVリーグ（SVL）は7日（金）、「エムット presents SV.LEAGUE ALL STAR GAMES 2025-26 KOBE」（SVリーグオールスターゲーム）において、株式会社サンリオのキャラクターとコラボすることを発表した。

今季のSVリーグオールスターゲームは、2026年1月31日（土）、2月1日（日）にGLION ARENA KOBE（兵庫県神戸市）で開催される。なお、11月24日（月）までの期間で、ゲームに出場するヘッドコーチ男女各2名、選手男女各28名（オポジット2名、アウトサイドヒッター4名、ミドルブロッカー4名、セッター2名、リベロ2名ずつ）のファン投票も実施中だ。

そんなバレーボールファンが楽しみにしている年1回のイベントにて、「みんななかよく」を企業理念とする株式会社サンリオのキャラクターとのコラボレーションが決定。本コラボレーションを記念し、ハローキティとお友だちの“タイニーチャム”やそのきょうだいたちとSVリーグオールスターゲームのコラボビジュアルも公開されている。

なお、イベントやグッズなどサンリオキャラクターとのコラボ企画は今後順次発表していくとしている。