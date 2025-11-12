内田彩、10周年記念リミックスアルバム『Re:mix』本日発売。デジタルブロマイドが当たる「#内田彩Remix」シェアキャンペーン開催も
内田彩が、アーティストデビュー10周年を記念したリミックスアルバム『Re:mix - Nigiyaka na 10th Anniversary -』を本日リリースした。
内田彩は、2014年11月12日にファーストアルバム『アップルミント』でアーティストデビューし、本日をもって11周年に突入。彼女の『にぎやかな10周年』を締めくくるリミックスアルバム『Re:mix - Nigiyaka na 10th Anniversary -』は、デビューアルバム表題曲「アップルミント」に始まり、2ndアルバムやコンセプトアルバム収録曲、アニメタイアップソング「Sign」「Reverb」など、彼女の10年の音楽活動を支えてきた作家陣による全11曲のリミックスを収録している。
コロムビアミュージックショップ限定で販売中のCDには、リミキサー陣のコメントが掲載されているほか、先日開催した10周年ファイナルライブよりランダムで直筆サインの入ったブロマイドが付属。予定数に達し次第販売終了となるので早めの購入をお勧めする。
さらに、対象のストリーミングサービスのシェア機能より、一番好きなリミックス楽曲URLと指定のハッシュタグ「#内田彩Remix」をつけてXに投稿すると「デジタルブロマイド（Re:1st SOLO LIVE Ver.）」が抽選で当たるキャンペーンが始動した。また、moraでロスレス音源をアルバム（まとめ買い）購入すると「デジタルブロマイド（Re:birthday Ver.）」が全員にプレゼントされる。原曲との聴き比べが楽しめるプレイリストも公開されているので、是非配信でも楽しんでほしい。
◾️『Re:mix - Nigiyaka na 10th Anniversary -』
2025年11月12日（水）発売
CD：SACX-1117｜￥3,300（税込）｜リミキサーズノーツ掲載
コロムビアミュージックショップ限定販売
◆収録内容
01 アップルミント - Emo phrase Re:mix by よる。& 俊龍 -
02 ヘルプ！！ - Rush Candy Rave Re:mix by 小野貴光 -
03 キリステロ - Slashed Down Re:mix by 高橋修平 -
04 Like a Bird - Geki Age Hardcore Re:mix by 金崎真士 -
05 Reverb - Digita-Loud Re:mix by Hiroaki Suzuki -
06 Sign - Hi-speed breakcore Re:mix by 坂部剛 -
07 So Happy - So, Happily Ever After Re:mix by hisakuni -
08 Explosive Heart - Hyper☆Mash Re:mix by ツカダタカシゲ -
09 Floating Heart - Cosmetic garage Re:mix by nicely nice -
10 オレンジ - Kirakiragtime Re:mix by 永塚健登 -
11ピンク・マゼンダ - Piano RENDAN Re:mix by 松坂康司 -
◆コロムビアミュージックショップ購入者特典
・L判ブロマイド2枚セット Re:1st SOLO LIVE Ver.
または
・L判ブロマイド2枚セット Re:birthday Ver.
※L判ブロマイドは、9月15日開催ライブでの撮り下ろしライブ写真でデザインいたします。絵柄は後日発表いたしますので、楽しみにお待ちください。
※特典L判ブロマイドには、ランダムで直筆サインが入ります。
▼コロムビアミュージックショップ限定販売中
https://shop.columbia.jp/shop/e/euchidaRemix/
▼配信
https://ayauchida.lnk.to/10thANNIVERSARY_ReMIXALBUM
▼聴き比べプレイリスト
https://ayauchida.lnk.to/Remixes_and_Originals
◆Xシェアキャンペーン
対象のストリーミングサービスのシェア機能を用いて、「Re:mix - Nigiyaka na 10th Anniversary -」の中から一番好きなリミックス楽曲URLと指定のハッシュタグ「#内田彩Remix」をつけてXに投稿。投稿して頂いた方の中から抽選で5名様に、「デジタルブロマイド（Re:1st SOLO LIVE Ver.）」をプレゼント！ みんなで「Re:mix - Nigiyaka na 10th Anniversary -」の中で一番好きなリミックス楽曲名と、その魅力をアツく語って10周年を盛り上げよう！
▼対象ストリーミングサービス
Apple Music / Spotify / LINE MUSIC / Amazon Music Unlimited/ AWA / KKBOX / YouTube Music
▼対象楽曲
https://ayauchida.lnk.to/10thANNIVERSARY_ReMIXALBUM
▼対象期間
2025年11月12日（水）0:00 〜 12月10日（水）23:59
▼ハッシュタグ
▼応募方法
(1)内田彩 音楽スタッフ公式(@uchidaaya_staff)のX(旧：Twitter)アカウントをフォロー。
※当選された方には上記アカウントよりダイレクトメッセージでご連絡します。
(2)対象のストリーミングサービスにて『Re:mix - Nigiyaka na 10th Anniversary -』の作品ページへアクセスする。
★作品ページはこちら>>>
https://ayauchida.lnk.to/10thANNIVERSARY_ReMIXALBUM
(3)作品ページ内に一番好きなリミックス楽曲の「…」ボタンをタップ→「曲を共有/シェア」などを選択→X(旧：Twitter)を選択。
※シェア(URL)を取り出す方法は各サービスによって異なりますので、ご不明な場合はお使いのサービスマニュアルをご覧ください。
(4)作品ページのURLがX(旧：Twitter)の投稿画面に表示されたら、ハッシュタグ「#内田彩Remix」をつけて、楽曲の推しているポイントと一緒にシェア投稿する。
▼注意事項
※何度投稿頂いてもかまいません。
※当選された方には、内田彩 音楽スタッフ公式(@uchidaaya_staff)よりダイレクトメッセージでご連絡いたします。
※必ず内田彩 音楽スタッフ公式アカウントのフォローをお願いします。
※フォローを外された方は応募対象外となります。
※ダイレクトメッセージの送受信を可能な設定にしてください。
※鍵付きアカウントは鍵を外してご応募ください。
※参加の際の通信費はお客様のご負担となります。
◆moraダウンロードキャンペーン
対象期間中にmoraにて『Re:mix - Nigiyaka na 10th Anniversary -』のロスレス音源をアルバム(まとめ買い)購入頂いた方全員、「デジタルブロマイド（Re:birthday Ver.）」をプレゼント!
※単曲購入は対象外となります。
※2025/9/16(火)・10/15(水)の先行配信時にご購入頂いても特典は付きません。予めご了承ください。
▼対象購入期間
2025年11月12日（水）0:00 〜 12月10日（水）23:59
▼詳細
https://mora.jp/privilege/561/
