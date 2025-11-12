◾️『Re:mix - Nigiyaka na 10th Anniversary -』

2025年11月12日（水）発売

CD：SACX-1117｜￥3,300（税込）｜リミキサーズノーツ掲載

コロムビアミュージックショップ限定販売

◆収録内容

01 アップルミント - Emo phrase Re:mix by よる。& 俊龍 -

02 ヘルプ！！ - Rush Candy Rave Re:mix by 小野貴光 -

03 キリステロ - Slashed Down Re:mix by 高橋修平 -

04 Like a Bird - Geki Age Hardcore Re:mix by 金崎真士 -

05 Reverb - Digita-Loud Re:mix by Hiroaki Suzuki -

06 Sign - Hi-speed breakcore Re:mix by 坂部剛 -

07 So Happy - So, Happily Ever After Re:mix by hisakuni -

08 Explosive Heart - Hyper☆Mash Re:mix by ツカダタカシゲ -

09 Floating Heart - Cosmetic garage Re:mix by nicely nice -

10 オレンジ - Kirakiragtime Re:mix by 永塚健登 -

11ピンク・マゼンダ - Piano RENDAN Re:mix by 松坂康司 -

◆コロムビアミュージックショップ購入者特典

・L判ブロマイド2枚セット Re:1st SOLO LIVE Ver.

または

・L判ブロマイド2枚セット Re:birthday Ver.

※L判ブロマイドは、9月15日開催ライブでの撮り下ろしライブ写真でデザインいたします。絵柄は後日発表いたしますので、楽しみにお待ちください。

※特典L判ブロマイドには、ランダムで直筆サインが入ります。

▼コロムビアミュージックショップ限定販売中

https://shop.columbia.jp/shop/e/euchidaRemix/

▼配信

https://ayauchida.lnk.to/10thANNIVERSARY_ReMIXALBUM

▼聴き比べプレイリスト

https://ayauchida.lnk.to/Remixes_and_Originals

◆Xシェアキャンペーン

対象のストリーミングサービスのシェア機能を用いて、「Re:mix - Nigiyaka na 10th Anniversary -」の中から一番好きなリミックス楽曲URLと指定のハッシュタグ「#内田彩Remix」をつけてXに投稿。投稿して頂いた方の中から抽選で5名様に、「デジタルブロマイド（Re:1st SOLO LIVE Ver.）」をプレゼント！ みんなで「Re:mix - Nigiyaka na 10th Anniversary -」の中で一番好きなリミックス楽曲名と、その魅力をアツく語って10周年を盛り上げよう！

▼対象ストリーミングサービス

Apple Music / Spotify / LINE MUSIC / Amazon Music Unlimited/ AWA / KKBOX / YouTube Music

▼対象楽曲

https://ayauchida.lnk.to/10thANNIVERSARY_ReMIXALBUM

▼対象期間

2025年11月12日（水）0:00 〜 12月10日（水）23:59

▼ハッシュタグ

内田彩Remix

▼応募方法

(1)内田彩 音楽スタッフ公式(@uchidaaya_staff)のX(旧：Twitter)アカウントをフォロー。

※当選された方には上記アカウントよりダイレクトメッセージでご連絡します。

(2)対象のストリーミングサービスにて『Re:mix - Nigiyaka na 10th Anniversary -』の作品ページへアクセスする。

★作品ページはこちら>>>

https://ayauchida.lnk.to/10thANNIVERSARY_ReMIXALBUM

(3)作品ページ内に一番好きなリミックス楽曲の「…」ボタンをタップ→「曲を共有/シェア」などを選択→X(旧：Twitter)を選択。

※シェア(URL)を取り出す方法は各サービスによって異なりますので、ご不明な場合はお使いのサービスマニュアルをご覧ください。

(4)作品ページのURLがX(旧：Twitter)の投稿画面に表示されたら、ハッシュタグ「#内田彩Remix」をつけて、楽曲の推しているポイントと一緒にシェア投稿する。

▼注意事項

※何度投稿頂いてもかまいません。

※当選された方には、内田彩 音楽スタッフ公式(@uchidaaya_staff)よりダイレクトメッセージでご連絡いたします。

※必ず内田彩 音楽スタッフ公式アカウントのフォローをお願いします。

※フォローを外された方は応募対象外となります。

※ダイレクトメッセージの送受信を可能な設定にしてください。

※鍵付きアカウントは鍵を外してご応募ください。

※参加の際の通信費はお客様のご負担となります。

◆moraダウンロードキャンペーン

対象期間中にmoraにて『Re:mix - Nigiyaka na 10th Anniversary -』のロスレス音源をアルバム(まとめ買い)購入頂いた方全員、「デジタルブロマイド（Re:birthday Ver.）」をプレゼント!

※単曲購入は対象外となります。

※2025/9/16(火)・10/15(水)の先行配信時にご購入頂いても特典は付きません。予めご了承ください。

▼対象購入期間

2025年11月12日（水）0:00 〜 12月10日（水）23:59

▼詳細

https://mora.jp/privilege/561/