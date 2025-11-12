カジサックの美人娘16歳、ミニスカ姿が「スタイル抜群」「マジで可愛すぎる」と絶賛の声
人気YouTuber・カジサックとしても活躍する梶原雄太（キングコング）の長女・梶原叶渚が、12日までにインスタグラムを更新。ソロショットを披露した。
【写真】カジサックの美人娘が「スタイル抜群」 ユニクロモデル姿も（8枚）
連日、SNSに自身の姿を投稿し「透明感凄すぎる」「アイドルみたい」などの声が寄せられている叶渚。ユニクロキッズのモデル姿も話題に。
今回は「いつかどこかの写真」とミニスカ姿の全身ショットを投稿。カメラに向かって様々なポーズを見せた。ファンからは「スタイル抜群」「マジで可愛すぎる」など絶賛の声や、数多くの「いいね！」が寄せられている。
叶渚は、2023年1月に小中学生向け雑誌「Cuugal」（角川春樹事務所）のイメージモデルに就任。2024年5月にはYouTubeで女優デビューを発表すると、同年8月には芸能事務所「スターダストプロモーション」への所属を発表。以後、活躍の幅を広げている。
引用：「梶原叶渚」インスタグラム（@kanna_mame）
