TiDEが、12月3日にリリースするデジタルEP『胎動』より、収録曲「祝祭」を先行リリースした。

「祝祭」は、岡本太郎の“祭り”観に影響を受けながら制作された楽曲で、バンドとして初めての試みとなるパーカッションが入った、グルーヴ感と多幸感に溢れた楽曲になっているという。YouTubeではEP『胎動』のジャケット写真を使用したオフィシャルオーディオが公開されているので、是非チェックしてみてほしい。

◆ ◆ ◆

◾️井上大悟（Vo, G）コメント

「祝祭」は岡本太郎の“祭り”観に影響を受けながら、「現代に全ての人に開かれた“祭り”の場を作り出す」ことをコンセプトに制作を進めました。聴いている相手の心を解きほぐし、グルーヴと多幸感に溢れ、踊り出したくなるような優しく力強いウタを通して、コロナ禍によって断ち切られた音楽と私たちの繋がりを結び直します。

“さぁ 今 祝祭をあげよう”

◆ ◆ ◆

さらに、バンド初となる自主企画ライブ＜TiDE presents『胎動』＞を、SUKISHA（Band Set）を迎えて開催されることが発表されている。自主企画ライブは12月17日に東京・渋谷TOKIO TOKYOにて開催される。チケットはイープラスにて先着先行販売を受付中だ。

◾️3rd EP『胎動』

2025年12月3日（水）リリースDigital Release

Pre-add / Pre-save：https://lnk.to/TAIDOUNE ◆収録曲

Airo

祝祭

やさぐれ

Day Trip ◆先行配信「祝祭」

2025年11月12日（水）リリース

配信：https://lnk.to/ShukusaiNE

◾️＜TiDE presents『胎動』＞ 日時：12月17日（水）

OPEN 18:30 / START 19:00

会場：渋谷TOKIO TOKYO

チケット：\3,500（ドリンク代別）

出演：TiDE / SUKISHA（Band Set）

先着先行販売：https://eplus.jp/tide/ SUKISHA