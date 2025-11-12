辻希美、入手困難な人気カップ麺“みそきん”をゲット「ヒカキンさんから辛みそきん届きましたぁぁぁ」
元モーニング娘。辻希美が、12日までにインスタグラムを更新。超人気のカップラーメンを入手したことを写真で報告した。
【写真】人気カップ麺“みそきん”ゲットを喜ぶ辻希美
辻は「ヒカキンさんから辛みそきん届きましたぁぁぁ」とつづり、巨大なカップラーメン「みそきん」と「辛みそきん」を紹介したり、抱きしめたりする様子を収めた写真を公開。
「みそきん」と「辛みそきん」は、人気YouTuberのHIKAKINがプロデュースしたカップラーメンで、売り切れが続出している人気商品だ。
投稿の最後では「みそきんから新みそきん、そして辛みそきん… ＠hikakinいつもありがとうございます 美味しく頂きます」とHIKAKINへの感謝をつづっていた。
■辻希美（つじ のぞみ）
1987年6月17日生まれ。東京都出身。アイドルグループ「モーニング娘。」の元メンバーで、2007年に俳優の杉浦太陽と結婚。長女・希空が芸能事務所への所属を発表したことも話題になっている。
引用：「辻希美」インスタグラム（＠tsujinozomi_official）
【写真】人気カップ麺“みそきん”ゲットを喜ぶ辻希美
辻は「ヒカキンさんから辛みそきん届きましたぁぁぁ」とつづり、巨大なカップラーメン「みそきん」と「辛みそきん」を紹介したり、抱きしめたりする様子を収めた写真を公開。
「みそきん」と「辛みそきん」は、人気YouTuberのHIKAKINがプロデュースしたカップラーメンで、売り切れが続出している人気商品だ。
■辻希美（つじ のぞみ）
1987年6月17日生まれ。東京都出身。アイドルグループ「モーニング娘。」の元メンバーで、2007年に俳優の杉浦太陽と結婚。長女・希空が芸能事務所への所属を発表したことも話題になっている。
引用：「辻希美」インスタグラム（＠tsujinozomi_official）