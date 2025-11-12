タレントのでか美ちゃん（34）が11日深夜放送の日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜午後11時59分）に出演。地下アイドルに存在する「最前管理」に言及した。

番組のテーマは“推し活疲れ”。番組が紹介したアンケート結果では推し活疲れを経験したことがあると答えた人の割合は67.9％で、約7割が感じたことがあるという。

でか美ちゃんは「地下アイドルの子と仕事することが結構あるんで、“最前管理”っていう、最前で見ることに全てをかけてる厄介なグループがいて」と明かし、スタジオでは「何それ」と驚きの声が上がった。

でか美ちゃんは「とにかく最前で見ることに全てをかけている厄介なグループがいて、整理番号1番の子がライブハウスで1番に入って最前の真ん中にいても、後から仲間で固めて圧をかけて、その場にいるのが怖く感じるような雰囲気を作ってどかせちゃうとか。本当にひどいときは力ずくで剥がすとか」と語った。

くりぃむしちゅー上田晋也が「それこそ運営側はちゃんと警備してとかしないの？」と聞くと、でか美ちゃんは「そういうのをされている運営さんもいるんですけど、客同士のトラブルに見えなくもないからほっとかれちゃったりして」と答えた。

でか美ちゃんは「それでせめて4組アイドルが出る（イベントで）、4組目が推しだったら全組楽しんでるならまだギリいいんですけど、本当に携帯いじってたりするんですよ」と語った。