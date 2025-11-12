ラグビーリーグワン１部・静岡ブルーレヴズの山谷拓志社長とロックの大戸裕矢が１２日、静岡県磐田市の磐田市役所を表敬訪問。１２月１４日開幕の新シーズンに向けて、草地博昭市長に意気込みを示した。

レヴズは昨季、レギュラーシーズンを４位で終え、リーグ発足４季目で初めてプレーオフに進んだ。外国人選手２人を新たに補強し、「頂点を目指すタイミングが来た」と山谷社長は自信をのぞかせた。大戸も「若手が成長して選手層も厚くなり、いい競争ができています」と、うなずいた。

１２月１４日の開幕戦はアウェーで横浜と対戦。続く２１日がヤマハスタジアムでのホーム開幕戦で、日本代表のリーチマイケルを擁するＢＬ東京を迎え撃つ。リーグ２連覇中の強敵だが、レヴズは昨季２戦２勝で「いい試合になることは間違いない」と同社長。草地市長も「レヴズは優勝が狙えそうだ、という評判を聞いています。予定を空けてプレーオフの決勝を見に行きたい」と２人を激励した。

チームは１０月２４日から９日間、宮崎県延岡市で強化合宿を行い、トータルで１０試合分に相当する運動量をこなしてきたという。今月１５日には、神戸とのプレシーズンマッチをアウェーで行う。昨季プレーオフ初戦で敗れた因縁の相手。「藤井（雄一郎）監督も『リベンジする』と話しています。プレシーズンマッチとはいえ、勝ちにこだわって戦いたい」と大戸は必勝を期した。（里見 祐司）