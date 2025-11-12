『SPA！グラビアン魂デジタル写真集 藤乃あおい「グラビアの本質」』（発売中）より、誌面カットが公開された。

藤乃あおいは、1998年、石川県生まれで趣味はドライブ、特技はイラストの模写、書道。好きな漫画は『ドラゴンボール』。DVD『女ギツネ want to touch』、写真集『ハレテヨカッタ』が発売中。最新情報は公式SNS、X（@Fujino_Aoi）で発信中。

本作は、週刊SPA!名物グラビアコーナー『グラビアン魂』で紹介しきれなかったカットを、ふんだんに盛り込んだデジタル写真集。表紙は、赤ビキニの肩ひもが外れたカット。

プール際でハイカラビキニ姿のまま、水滴を拭く様子も激写。さらに明るい原色カラーのビキニ姿でちょこんと座る姿や、王道純白ビキニでカメラを見つめる清楚カットにも注目だ。

提供：週刊SPA!編集部 撮影：三浦憲治 ヘアメイク：米澤和彦 スタイリング：毛塚由恵

販売リンク：https://amzn.to/3JsiCst

