日本サッカー協会（ＪＦＡ）は１２日、都内でメディア向けのレフェリーブリーフィングを行った。ＪＦＡ審判委員会の扇谷健司委員長、佐藤隆治審判マネジャーが出席した。

＊ ＊ ＊

審判委は、１０月１８日に行われた第３４節、横浜ＦＭ―浦和（４〇０）で生まれた横浜ＦＭの３点目について「本来であればＶＡＲの介入でＰＫを取り消し、オフサイドで間接ＦＫから再開すべきだった。正しい判定ができなかった」と判定に誤りがあったことを認めた。

問題のシーンは前半４３分、横浜ＦＭのＦＫの場面。浦和ＧＫがボールをキャッチしようと試みるも、空中でファンブル。このボールが横浜ＦＭの選手の頭部に当たり、オフサイドエリアにいた別の横浜ＦＭの選手に渡った。

この選手が浦和の選手に倒されたことで、主審はＰＫを与えた。ＪＦＡは、この接触の場面はＰＫで問題ないものの、ＶＡＲの介入により、その直前のオフサイドが認められるべきだったと見解を示した。

佐藤マネジャーは「これは（横浜ＦＭにとって追加点となる）３点目になるＰＫではあったが、それは結果論。我々としては正しい判定ができなかったことについて、重く受け止めている」とコメント。ＶＡＲ側は、ＧＫがファンブルした場面での横浜ＦＭ選手との接触の確認に注力してしまう事実があったという。

審判委によると、クラブ側からこの一連のプレーについて異議は出なかったが、ＪＦＡとしてすでに事象の説明をクラブに対して実施した。

審判委は、急遽オンラインで審判員７０人以上を集めた上で「これは絶対に避けなければならないことだと共有した」（佐藤氏）という。佐藤氏は「どう改善していくかが大事」と話した。