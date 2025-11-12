分析野球の先駆者が、ＮＦＬブラウンズの戦略責任者を経て、１０年ぶりにＭＬＢ編成トップに復帰。話題を呼んでいるロッキーズのポール・デポデスタ新編成最高責任者が、１１日（日本時間１２日）、米国ネバダ州ラスベガスで開催されているＧＭ会議で、公式の初仕事となるメディア対応をし、チーム再建に意欲を語った。

「フットボールは選手数が多く、チームスポーツの要素が高い中、ゲームの詳細に注意を払う。野球は個人プレーな要素があると思われがちだが、ワールドシリーズでは両軍が究極のチームバッティングに徹していた。チームのアイデンティティーを学び、コーチ陣、スタッフ、選手とコミュニケーションをとりながら、チーム作りを始めるのが、待ち切れない」

ハーバード大時代は野球とフットボールの”二刀流”。アスレチックスでビーンＧＭの補佐役を務め、映画「マネーボール」にも登場した伝説の人物だ。ドジャースなどでＧＭなどの要職に就いた後、２０１６年からＮＦＬ界に転向。クリーブランド・ブラウンズの最高戦略責任者を務めた。その後、球界ではデータ分析がブームになり、今や全球団で戦略、分析部門のスタッフは欠かせない存在になった。高学歴のスペシャリストが、高額報酬を得る人気の職業となった。

「時代は変わった。アスレチックスの頃、フロントは５人ほどだった。テクノロジーも大きく変化し、データ量は益々豊富になった。私が、野球とフットボールの世界で生きてこれたのは、本当に幸運なこと。時代のタイミングに合って、機会に恵まれた」

ＮＦＬとＭＬＢの二足のわらじといえば、ディオン・サンダース、ボー・ジャクソン。デポデスタ氏は、フロント版の”二刀流”だ。現在のＭＬＢ二刀流といえば、ドジャーズの大谷翔平投手。

もし、大谷が、フットボールとの掛け持ちを志していたら…。「多分、やれたんじゃないか。疑う余地はないよ」と笑った。今季は４３勝１１９敗と低迷し、７年連続負け越しのロ軍。分析野球セイバー・メトリクスの先駆けとなった頭脳が、チーム再建の起爆剤となるか。