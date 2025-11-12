マンチーニ氏は昨年10月にサウジアラビア代表監督を解任された

元イタリア代表監督で、サウジアラビア代表も率いた経験を持つロベルト・マンチーニ氏が、再び中東の舞台に向かう可能性が浮上している。

カタール1部アル・サッドからのオファーを受け入れる用意があると、スポーツ専門チャンネル「Sky Sports」が報じている。

アル・サッドは国内リーグで18度の優勝を誇り、アジアチャンピオンズリーグも2度制したカタールの名門クラブ。しかし、最後にタイトルを手にしたのは2011年で、長年にわたる停滞期が続いている。そんな中、クラブは立て直しを図るべく、マンチーニ氏に白羽の矢を立てた。

同氏は現在フリーの立場にあり、まだ正式な契約には至っていないものの、クラブ側からのアプローチに前向きな姿勢を示しているという。

マンチーニ氏はイタリアの名門インテルやイングランドのマンチェスター・シティを率いた経歴を持ち、数々のタイトルを獲得してきた。近年ではEURO2020でイタリア代表を頂点に導いた。2023年8月からはサウジアラビア代表の監督に就任。だが北中米アジアW杯最終予選では、日本代表に0-2で敗れるなど出遅れ、昨年10月に解任されていた。

名将の新天地が再び中東となるのか注目が集まる。（FOOTBALL ZONE編集部）