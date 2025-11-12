大統領室の禹相虎（ウ・サンホ）政務首席秘書官が11日、控訴放棄に大統領室が介入したという疑惑に対し「我々がその人たちに助けになるような政治介入をなぜするのか」と述べた。

禹首席秘書官はこの日、SBSユーチューブ放送に出演し、「ナム・ウク、金万培（キム・マンベ）、ユ・ドンギュという人たちは李在明（イ・ジェミョン）大統領が2022年の大統領選挙で落選するのに寄与した人たちであり、我々はその人たちが滅びることを望む」と大統領室の介入疑惑を否認した。そして「この裁判の控訴放棄でその人たちの7000億ウォン（約740億円）の財産を還収できなくなったと話す人がいるが、我々がいかなる理由でナム・ウク、金万培、ユ・ドンギュの財産を保全しようとするのか」と反問した。

禹首席秘書官は「私は秘書室長と民情首席秘書官に尋ねた」とし「事前にこれを計画した人はいない」と強調した。「大統領を助けるためではないか」という質問には「すでに大統領になっている。大統領関連の裁判はすべて中断したのに何を助けるのか。大統領が得る実益がないのに、この裁判になぜ我々が入って問題をつくるのか」と話した。

禹首席秘書官は検事らの反発に対し「反省からするべきではないか」とし「（彼らは）ひとまず求刑に失敗した」と述べた。金炳旭（キム・ビョンウク）政務秘書官はYTNラジオ番組で「検事らの集団的行動は抗命だ。異例で衝撃的」と主張した。

禹首席秘書官は「私は政務首席だが、このイシューが大きくなるほど政権に負担になるということをなぜ分からないのだろうか」とし「政争の真ん中に入ってはいけない。まだ（韓米関税交渉）ファクトシートも完成していない」と述べた。

大統領室はこの日も公式的には「大統領室は特に立場がない」と明らかにした。しかし大統領室の関係者は取材陣の質問が続くと「野党が提起する政治的疑惑について大統領室を出入りする記者が尋ねるのは適切でないと判断する」と話し、論議を呼んだ。