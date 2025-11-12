『日本アニメトレンド大賞2025』12月26日に生放送 MCはハライチ岩井・日笠陽子
ABEMA（アベマ）は12日、国内最大級のアニメアワード『日本アニメトレンド大賞2025』を12月26日19時より開催することを発表した。この模様は「アニメSPECIALチャンネル」にて無料生放送される。
【画像】鬼滅とジークアクスは確実！『日本アニメトレンド大賞』7部門
『日本アニメトレンド大賞2025』は、2025年に放送されたアニメ作品の中から、ネット/アニメ業界で“一番バズったアニメ”を発表する国内最大級のアニメアワード。3回目の開催となる今年もXや「ABEMA」アニメなどのデータをもとに、様々な角度から2025年のアニメ作品を徹底分析。ユーザー投票も交えながら、各部門の“大賞”作品を選出する。
また当日は「ABEMA」のほかに、Xとの連動配信も実施し「X トレンド欄」からのライブ視聴も可能となる。
メインMCは3年連続でハライチの岩井勇気が務めるほか、新たに声優の日笠陽子の就任。岩井は開催決定にあたり「昨今のアニメの盛り上がりとともに『日本アニメトレンド大賞』も良い式になってきていると思います！」とコメント。日笠は初MCについて「自分が関わらせて頂いた作品が受賞するかも！？と、皆様と同じくドキドキわくわくしながら進行できたら良いなと思っております」と意気込んでいる。
また番組内では、2025年に放送されたアニメのオープニングやエンディング、劇中歌の中から、話題を集めた人気アニソンを厳選してピックアップ。ライブ映像とともに、1年間のアニメ音楽シーンを彩った名曲の数々を振り返る。
これまで、1年のうち最も輝いたアニメ作品として2023年は『【推しの子】』、2024年は『ダンダダン』が「日本アニメトレンド大賞」を受賞。3回目の開催となる2025年は「日本アニメトレンド大賞」をはじめ、「アニメソング賞」「アニメ話題賞 -TVアニメ部門-」「アニメ話題賞 -劇場版部門-」「オープニングアニメーション賞」「エンディングアニメーション賞」、さらにSNSで話題のショートアニメに贈られる「ショートアニメ賞」の7部門の“大賞”作品を決めるユーザー投票を実施する。
■『日本アニメトレンド大賞2025』一覧
・日本アニメトレンド大賞
・アニメソング賞
・アニメニュース賞
・アニメ話題賞 -TVアニメ部門-
・アニメ話題賞 -劇場版部門-
・オープニングアニメーション賞
・エンディングアニメーション賞
・ショートアニメ賞
・ABEMA特別賞
