台風26号は台湾の近くにあって、ゆっくりしたスピードで北上しています。台湾に上陸したあと、あすにかけて沖縄に接近する見込みです。

沖縄では、台風が接近する前から前線の影響で記録的な大雨になっています。久米島では、けさまでの24時間降水量が347ミリに達し、11月の1位を大幅に更新しました。沖縄では、水蒸気が大量に流れ込むため、あすにかけて更に100ミリ以上の大雨のおそれがあります。土砂災害や低い土地の浸水に警戒してください。台風26号は、あさってには温帯低気圧に変わるでしょう。

一方、本州付近は高気圧に覆われて、きょう午後も晴れる所が多いでしょう。きのう、雪が降った北海道も晴れて、青空が広がる見込みです。

きょうの各地の予想最高気温

札幌 ： 8℃ 釧路： 9℃

青森 ：10℃ 盛岡：12℃

仙台 ：14℃ 新潟：14℃

長野 ：14℃ 金沢：17℃

名古屋：16℃ 東京：15℃

大阪 ：18℃ 岡山：17℃

広島 ：16℃ 松江：18℃

高知 ：19℃ 福岡：20℃

鹿児島：20℃ 那覇：29℃

あす（木）は寒冷前線が北日本を通過するため、北海道や東北では短い時間ですが、雨が降りそうです。北海道は、夜は雪になる所があるでしょう。本州付近は高気圧が北に偏るため、雲が広がりやすくなりますが、雨は降らない見込みです。九州南部と四国の太平洋側は湿った空気の影響で、雨が降ったり、やんだりとなりそうです。沖縄はあすも記録的な大雨のおそれがあり、風も強く、海上は大しけとなりそうです。暴風や高波にも警戒してください。