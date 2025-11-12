カージナルスのハイム・ブルーム編成本部長編成本部長が11日（日本時間12日）、米国ネバダ州ラスベガスで開催されているGM会議に出席。日本選手獲得の可能性について言及した。

ナ・リーグ中地区の強豪として、毎年のように優勝争いを繰り広げてきたが、今季は78勝84敗とシーズンを負け越し、4位に同地区4位に沈んだ。今オフの最優先事項として「我々は短期的なことよりも、長期的な視点でこの組織を再び地区優勝を毎年争い、ワールドシリーズでも戦えるようなチームに作り直すことを考えている」と大前提を示す。

その上で「ここ数年は明らかにそのレベルに達していなかった。だからといって、近道をしてそこに戻ろうとは思っていない。若手を中心に新しい戦力には手応えを感じているが、まだ戦力基盤をさらに厚くしていく必要がある。長期的な視野で“どうすれば、そこにたどり着けるか”を考えることが、我々の最大の焦点だ」とチームとしてのビジョンを語った。

今オフ、日本からはポスティングシステムを利用して、ヤクルト・村上、西武・今井らがメジャーに挑戦する。村上は25歳、今井は27歳。「長期的な視野」を考えた場合、補強ポイントに合致する。「非常に優れた選手たちがすでにポスティングされる、もしくはこれからポスティングされると聞いている。驚きではない。NPBからは常に才能ある選手が生まれてくるし、この冬も例外ではなさそうだ」と評価した上で「本当にレベルの高い選手が多い。彼らを大舞台で見る機会もあったし、世界最高レベルのリーグの一つでプレーしている選手たちが、自分たちの力をメジャーで試したいと思ってくれるのは、正直すごく光栄なことだと思う」と日本選手の補強を選択肢に入れている。

米国内でも評価が高まっている今井については「具体的なことは言えないが、才能がすべてを物語っている。彼は本当に優れた投手だし、アメリカで順応できない理由が見当たらない」と断言した。

過去にカージナルスに所属した日本人選手は田口壮のみ。「MLB全体としても、近年は日本から来る選手たちをどうサポートし、どう成功へ導くかというノウハウがどんどん蓄積されてきている。そうした移行のハードルが今後さらに下がっていくことを期待しているよ」と笑顔を見せた。