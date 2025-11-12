１１日に放送されたテレビ朝日系ドラマ「ちょっとだけエスパー」では、文太（大泉洋）と四季（宮崎あおい）のデートシーンが描かれたが、そこで２人で選んだ四季へのプレゼントである蜂のネックレスがテレビ朝日の通販サイトで完売になったことが１２日、分かった。

この日の「ちょっとだけエスパー」では、四季の誕生日に２人で横浜をデート。雑貨店に入り、四季は蜜蜂モチーフのネックレスを見て「文ちゃんがいる！」と大喜び。同じモチーフのストラップもあったことから、四季はネックレス、文太はストラップをつけることに。

帰宅後、ケーキでお祝いすることとなり、四季がろうそくの火を消した瞬間に衝撃の事態が文太を襲い…。

この文太が四季にプレゼントした「ぶんぶん蜂ネックレス」だが、テレビ朝日の通販サイトで販売されたものの、即完売。ちなみに値段は９９００円となっている。

通販サイト公式Ｘでも「予想を超える反響をいただき、現在上記商品は完売となっております。再販の準備がととのい次第、こちらのアカウントでお知らせしまう」と案内していた。