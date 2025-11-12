保護犬をお家に迎えて愛情を注ぎ続けたら、少しずつ心を開いてくれるようになって…？3週間後の変化が感動を呼び、投稿は記事執筆時点で7万8000回再生を突破。「素敵な家族と出会えて本当に良かったね」「温かい気持ちになりました」といった声が寄せられています。

【動画：心を閉ざして震えていた保護犬→愛情を注ぎ続けたら…3週間後の『幸せな変化』】

お迎え当初は心を閉ざしていた保護犬

Instagramアカウント「asasa0509」に投稿されたのは、5歳の保護犬「しずく」ちゃんが飼い主さんのお家に迎えられてからの様子です。

しずくちゃんは人の優しさや温もりを知らずに育ってきたため、お迎え当初は完全に心を閉ざしていたそう。ごはんもボイコットしてケージの中に引きこもり、いつも周囲を警戒していたというしずくちゃん。何かに怯えて、プルプルと震えていることも多かったといいます。

3週間後の素敵な変化

飼い主さんは心を開いてもらえるまでには時間がかかることを覚悟の上で、しずくちゃんに優しく寄り添い愛情を注ぎ続けたそうです。するとしずくちゃんは少しずつ心を開き始め、変化していきました。

そしてお迎えから３週間が経つ頃にはお部屋を自由に歩き回り、飼い主さんのお顔を見るとしっぽを振りながら寄ってくるようになったとか！

飼い主さんのそばでくつろぎ始めたかと思うと、そのままお腹を見せてゴロンと寝転がり、「撫でて～」とアピールすることも増えてきたそう。その甘えん坊全開の姿からは、飼い主さんを信頼していることと大好きの気持ちが伝わってきます。

いつまでも幸せに…

先日トライアル期間が終了し、しずくちゃんは正式に飼い主さんの家族になりました。飼い主さんはしずくちゃんが勇気を出して心を開いてくれたことに感謝する一方で、いい子すぎる姿を見て「まだまだ遠慮しているんだろうな」とも感じているそう。

今後も飼い主さんとの絆が深くなるほどにしずくちゃんはどんどん変わっていき、いつかありのままの自分を見せてくれるのかもしれませんね。いつまでもしずくちゃんが飼い主さんのもとで、幸せあふれる日々を過ごせますように。

この投稿には「泣けた」「可愛すぎます」「愛が伝わりましたね」「私まで嬉しくなりました」「幸せになってね」といったコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「asasa0509」には、先代犬「アクア」ちゃんとの素敵な思い出や、しずくちゃんを迎えるまでの経緯なども投稿されているので、ぜひチェックしてみてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「asasa0509」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。