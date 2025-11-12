北斗晶、帰宅して唖然とした部屋の惨状を報告「床一面泥だらけ」

タレントの北斗晶が11日に自身のアメブロを更新。仕事から帰宅後、愛犬達のいたずらによって変わり果てた部屋の様子を明かした。

この日、北斗は「うちの床、いつもに増してピッカピカ」と切り出し、その理由について「昨日の夜に、撮影が終わり家に帰って来たら…」と前日の出来事を回想。「なんじゃこりゃーーーー床一面泥だらけ」と、愛犬達のいたずらでリビングが泥だらけになっていたことを写真とともに報告し「一瞬、固まって動けなくなった」と当時の心境をつづった。

続けて、いたずらの原因は「窓際に置いていたサボテンが何かの拍子で下に落ちてそれを、大喜びで皆んなでバラバラにした模様」（原文ママ）と報告。「私のサボちゃんご臨終」と、お気に入りのサボテンがバラバラにされてしまったことを悲しそうに明かした。

また、「疲れて帰って来たのに」「1時間以上の大掃除」と大変だった片付けの様子を説明しつつも、愛犬達の写真も公開し「こんな姿を見ちゃうとね〜怒れなくなる飼い主バカですが…」と愛情たっぷりにコメント。最後に「家に帰ったらでんでん、反省したフリ中」とつづった。