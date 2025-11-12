美人インフルエンサー、15キロ増告白も「全然デブじゃないくせに軽々しくデブとか言わないでほしい」の声
美容系インフルエンサーの侑さんは11月10日、自身のX（旧Twitter）を更新。15kg太ったことを告白し、過去と現在の写真を比較しています。コメント欄には、さまざまな意見が集まりました。
【写真】15kgも増量!? 美人インフルエンサー・侑の今昔
コメント欄では、「ガリガリ時代に沼ってずっと見てるけど あまりにも可愛いしどんどん垢抜けてるからそんなぷにったこと気が付かなかったよね」「もう両方とも可愛い」とそのかわいさを称賛するコメントのほか、「頬がふんわりしてるからか今の方が若く見えるな」「体重増やした方が顔がふっくらしてかわいくなるのはガチ」「健康的な方が頬がふんわり丸みあって肌ツヤ良くて可愛く見える」といった意見も見られました。
さらに「44から59になったくらいの感覚のやつはデブと自称しないでください」「デブの人権なくなるから全然デブじゃないくせに軽々しくデブとか言わないでほしい」と、自身を「デブ」だと言う侑さんに反論する声も寄せられています。
(文:勝野 里砂)
昔と今を比較侑さんは「なにかを間違えて15kg太ったんですけど、顔は今の方が可愛いです」とつづり、「ガリガリ時代(3年前)」と称した写真と、「デブ時代(今)」の写真を2枚並べて比較しています。
Instagramには全身のショットも「デブ時代(今)」で使われている写真は、8日に更新されたInstagramでも見ることができます。こちらでは全身が写った写真も公開されていますが、太っている印象は受けません。むしろ健康的な雰囲気さえあります。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
