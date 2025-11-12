「スタイル異次元だな」山崎紘菜、圧巻の美脚に反響「何食ったら、そんなに脚長くなるの？」「脚エグいくらい長すぎ！」
俳優の山崎紘菜さんは11月1日、自身のInstagramを更新。長過ぎる美脚と圧巻のスタイルを披露しました。
【写真】山崎紘菜の圧巻の美脚ショット
「スタイルが美しすぎる！！」山崎さんは「#東京国際映画祭 映画『#栄光のバックホーム』ワールドプレミア上映 舞台挨拶でした」とつづり、9枚の写真を投稿。自身が出演した映画の舞台あいさつのオフショットです。黒いブラウスと黒いショートパンツに黒いジャケットを羽織ったオールブラックのコーディネートで、超ミニ丈のショートパンツからは長すぎる美脚を披露。抜群のプロポーションが大きな話題を呼んでいます。
ファンからは、「超絶美しい」「スタイルエグすぎるよ！」「脚長っ」「スタイル異次元だな..」「美しすぎるでしょ」「本当に見惚れますね」「何食ったら、そんなに脚長くなるの？」「スタイルが美しすぎる！！」「脚エグいくらい長すぎ！」と、絶賛の声が集まりました。
ドラマのオフショットも披露自身のInstagramで仕事のオフショットなどをたびたび公開している山崎さん。5日の投稿では「『#そこから先は地獄』昨日、第5話OAでした」とつづり、撮影オフショットを披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。(文:中村 凪)
