杉浦太陽、第5子次女・夢空ちゃんのお食い初めに向け海へ「立派なサイズの真鯛が釣れました」「パパはやったぞ〜」 釣りが趣味で昨年1800万の船を購入
タレント・辻希美（38）の夫でタレントの杉浦太陽（44）が11日、自身のインスタグラムを更新し、8月に誕生した第5子の次女・夢空ちゃん（ゆめあ・0）のお食い初めの真鯛を釣りに出かけたことを報告。「釣れるかドキドキでしたが、立派なサイズの真鯛が釣れました」といい、船上で釣り上げた鯛を手にした写真を披露した。
【写真】「ユメ〜！パパはやったぞ〜」釣り上げた“立派なサイズ”の真鯛を披露する杉浦太陽
杉浦は「ユメ〜！パパはやったぞ〜」と達成感いっぱいの様子。「さばいて、数日寝かせてお食い初めの日に備えます」と意気込み、釣り仲間たちに感謝した。
なお、杉浦は昨年3月に一級小型船舶操縦士免許に合格したことを報告。同年4月に「人生の一大決心！」で1800万円（税込）の船を購入した。手に入れたのは、キャビンが付いたフィッシングボートのヤマハ「YFR-27」（22年式）で、「これで僕の海ライフが変わっていくことでしょう」と目を輝かせていた。
杉浦と辻は、2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ・17）、10年12月に長男・青空さん（せいあ・14）、13年3月に次男・昊空さん（そら・12）、18年12月に三男・幸空さん（こあ・6）、今年8月8日に次女・夢空ちゃんが誕生した。
