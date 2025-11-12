「さんまDEサンバ」配信スタート MVフルバージョンも公開
9月7日開催の「さんまPEACEFUL PARK2025＠大阪・関西万博」にて会場で初披露となった「さんまDEサンバ」の配信が、12日からスタートした。
【動画】「さんまDEサンバ」MVフルバージョン
同曲は、作詞・作曲をGRe4NBOYZ、編曲を本間昭光が担当し、心躍るサンバのリズムが特徴です。歌唱を担当したのは、明石家さんまを慕い、レギュラー番組での共演も多い、歌唱力に定評のある芸人たちで結成されたスペシャルユニット「さんまDEサンバオールスターズ」。メンバーはブラックマヨネーズ・小杉竜一、次長課長・河本準一、森三中・黒沢かずこ、EXIT。それぞれの個性が光る歌声で、聴くだけで気分が上がるキャッチーなサンバチューンとなっている。
さらに、さんまが、作詞・作曲を担当したGRe4NBOYZ・HIDEのリクエストにより、楽曲中の合いの手をアドリブで歌唱したパートも収録されている。楽曲配信と同時に、レコーディング風景を収めたMusic Videoのフルバージョンも公開となった。
【動画】「さんまDEサンバ」MVフルバージョン
同曲は、作詞・作曲をGRe4NBOYZ、編曲を本間昭光が担当し、心躍るサンバのリズムが特徴です。歌唱を担当したのは、明石家さんまを慕い、レギュラー番組での共演も多い、歌唱力に定評のある芸人たちで結成されたスペシャルユニット「さんまDEサンバオールスターズ」。メンバーはブラックマヨネーズ・小杉竜一、次長課長・河本準一、森三中・黒沢かずこ、EXIT。それぞれの個性が光る歌声で、聴くだけで気分が上がるキャッチーなサンバチューンとなっている。
さらに、さんまが、作詞・作曲を担当したGRe4NBOYZ・HIDEのリクエストにより、楽曲中の合いの手をアドリブで歌唱したパートも収録されている。楽曲配信と同時に、レコーディング風景を収めたMusic Videoのフルバージョンも公開となった。