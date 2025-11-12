実は「ハリウッドデビュー」していたと知って驚いた男性芸能人ランキング！ 「舞の海」を抑えた1位は？
国内での活躍が目立つため、海外進出の経歴が意外と知られていないケースもあります。国内のイメージとのギャップに驚かされることもあるようです。
All About ニュース編集部は10月27日、全国10〜60代の男女300人を対象に「実は〇〇な芸能人」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「実はハリウッドデビューしていたと知って驚いた男性芸能人」ランキングを紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、NHK大相撲解説者の舞の海秀平さんです。小柄な体ながら多彩な技を繰り出すことから「平成の牛若丸」や「技のデパート」の異名を持ち、小結まで昇進。1999年に現役引退すると、解説者のほか旅番組のレポーターや俳優など幅広く活躍しています。
ハリウッドデビューは、2005年公開のスティーブン・スピルバーグ製作の映画『SAYURI』。力士役として相撲シーンに出演しています。
回答者からは「お相撲さんがハリウッド！」（30代女性／東京都）、「俳優のイメージがないので驚きました」（60代女性／滋賀県）、「相撲取りが出演するハリウッド映画を想像できないから」（20代男性／大阪府）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、ガッツ石松さんです。1966年にプロボクシングデビューをすると、1974年にWBC世界ライト級チャンピオンを獲得し、5度の防衛に成功。1978年に現役引退し、芸能界へ転身しました。
俳優として、NHK連続テレビ小説『おしん』（1983年）や大ヒットドラマ『北の国から』シリーズ（フジテレビ系）のほか、映画『太陽の帝国』（1987年）や『ブラック・レイン』（1989年）といったハリウッド大作にも出演しています。また、バラエティー番組に出演すると、「OK牧場！」のフレーズでお茶の間の人気者となりました。
回答コメントでは「ずっと格闘技だけをやっていて、テレビの中ではバラエティの印象が強いから」（30代女性／埼玉県）、「何に出ていたのでしょうか？セリフは大丈夫だったのでしょうか？」（50代女性／埼玉県）、「なんの映画にどんな役で出ているのか想像がつかないから」（20代女性／福島県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
All About ニュース編集部は10月27日、全国10〜60代の男女300人を対象に「実は〇〇な芸能人」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「実はハリウッドデビューしていたと知って驚いた男性芸能人」ランキングを紹介します！
2位：舞の海／66票
2位にランクインしたのは、NHK大相撲解説者の舞の海秀平さんです。小柄な体ながら多彩な技を繰り出すことから「平成の牛若丸」や「技のデパート」の異名を持ち、小結まで昇進。1999年に現役引退すると、解説者のほか旅番組のレポーターや俳優など幅広く活躍しています。
ハリウッドデビューは、2005年公開のスティーブン・スピルバーグ製作の映画『SAYURI』。力士役として相撲シーンに出演しています。
回答者からは「お相撲さんがハリウッド！」（30代女性／東京都）、「俳優のイメージがないので驚きました」（60代女性／滋賀県）、「相撲取りが出演するハリウッド映画を想像できないから」（20代男性／大阪府）といったコメントが寄せられています。
1位：ガッツ石松／78票
1位にランクインしたのは、ガッツ石松さんです。1966年にプロボクシングデビューをすると、1974年にWBC世界ライト級チャンピオンを獲得し、5度の防衛に成功。1978年に現役引退し、芸能界へ転身しました。
俳優として、NHK連続テレビ小説『おしん』（1983年）や大ヒットドラマ『北の国から』シリーズ（フジテレビ系）のほか、映画『太陽の帝国』（1987年）や『ブラック・レイン』（1989年）といったハリウッド大作にも出演しています。また、バラエティー番組に出演すると、「OK牧場！」のフレーズでお茶の間の人気者となりました。
回答コメントでは「ずっと格闘技だけをやっていて、テレビの中ではバラエティの印象が強いから」（30代女性／埼玉県）、「何に出ていたのでしょうか？セリフは大丈夫だったのでしょうか？」（50代女性／埼玉県）、「なんの映画にどんな役で出ているのか想像がつかないから」（20代女性／福島県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)