高橋メアリージュン、人生最高額のお買い物は「ウン百万円の時計」 くっきー！は土地＆家
モデルで俳優の高橋メアリージュン、お笑いコンビ・野性爆弾のくっきー！が12日、都内で行われたバリュエンスジャパン『オリジナル・バーキン』日本上陸お披露目イベントに参加した。
【写真】綺麗…14.7億もの値がついた『オリジナル・バーキン』
イベントでは人生最高額の買い物を明かすことに。高橋は「時計です。ウン百万円の」と明かした。くっきー！が「すごいやん！」と驚くと高橋は「頑張りました。芸能界20周年の時に自分で買いました」と振り返った。
一方のくっきー！は「家ですね。土地込みで1200万円かな。電話ボックスぐらい細いんですよ。家族4人、肩車して寝てます」と煙に巻いていた。また、14.7億円が自由に使えるなら、という質問に高橋は「真面目ですけど世界中の子供たちがご飯を食べられるようにしたい」と真剣に話し、くっきー！は「一緒や。考えることが一緒ですわ。びっくりしてます」と便乗して笑わせた。
「バーキン」は、1980年代にエルメスがジェーン・バーキン氏（2023年に死去）のために製作したレザーバッグ。お披露目されたのはバーキン氏が実際に使用していた世界に1つだけの「バーキン」のオリジナルプロトタイプとなっている。ステッカーの跡やイニシャルの刻印が残されている。7月にフランス・パリで開催されたサザビーズのオークションで、14,7億円で落札されたことが話題になっていた。
