山本由伸投手の今季の活躍がFA市場の価値観を大きく変えました。

山本投手は24年にドジャースに入団すると、今季はケガが相次ぐ投手陣の中で唯一先発ローテーションを守ります。それだけでなくポストシーズンでは完投勝利も披露。さらにワールドシリーズでは先発で6回96球を投げた翌日の最終戦に中0日で2回2/3、34球を投げチームを救う快投で勝利投手に輝きシリーズMVPを獲得しました。

176cmの山本投手は外国人投手に比べ体の線は細い方。それでも今季は12勝8敗、防御率2.49でサイ・ヤング賞のファイナリストに残っています。

そんな山本投手の活躍が現在のFA市場に影響しています。今季も日本から西武の今井達也投手がメジャー挑戦を明言。

ジ・アスレチックス紙の記者アンディ・マカロウさんは今井投手について「FA市場にいる他の投手より若いのが利点、山本の活躍で体の細さが問題視されていない、ストレートも変化球も良い、怪我がなければメジャーのローテーションに入れる」とコメント。USA・トゥデイ紙の記者ボブ・ナイチンゲールさんも「山本が結果を出したので、似たタイプの今井を信じようという声がある」と山本投手の効果により日本人投手の見え方が変わってきています。