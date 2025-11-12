“熊駆除”のため警察・自衛隊退職者などに協力要請へ…自民PTとりまとめの熊対策「緊急提言」　岩手では犬の散歩中に男性（47）襲われる

全国各地で相次ぐクマによる被害を受け、政府が対策パッケージを策定するのに先立ち、自民党が緊急提言を取りまとめました。

クマによる被害が相次ぐ中、12日午前6時15分頃に、岩手・八幡平市の路上で、犬の散歩をしていた47歳の男性が突然、田んぼから出てきた親子とみられるクマ2頭に襲われました。

男性は頭などをひっかかれてけがをしました。

こうした中、自民党の対策プロジェクトチームが12日にまとめた提言では、駆除にあたる人材の確保に向けて警察や自衛隊の退職者などに協力を求めることや、箱わなやクマスプレーなどの整備の費用について自治体に財政支援を行うことを盛り込みました。

また、クマが冬眠から明ける春の期間に個体数を管理する計画の策定なども求めています。

自民党・笹川クマ被害緊急対策PT座長：

非常緊急かつ政府のパッケージにも反映させていただきたい。

自民党は、提言を13日に木原官房長官に渡す予定で、政府が近くまとめる方針の緊急対策パッケージに反映される見通しです。