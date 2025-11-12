「トイ・ストーリー5」の予告編に登場したウッディとバズ/Pixar

（CNN）「おもちゃの時代」は本当に終わりを迎えたのだろうか。

米ピクサーのアニメ映画「トイ・ストーリー」の最新作「トイ・ストーリー5」の予告編が11日に公開され、まさにこの運命的な問いを投げかけた。ここでは、テレビやスマートフォンなどを見ている時間「スクリーンタイム」をめぐる親子のジレンマというおなじみのテーマが扱われている。

INXSの楽曲「Never Tear Us Apart」にあわせた短い映像には、新しい荷物がボニー・アンダーソンのもとに届く場面が登場する。ボニーは2010年公開の「トイ・ストーリー3」で、アンディからおもちゃたちを受け継いだ少女だ。

ウッディやバズ、レックス、ミスター＆ミセス・ポテトヘッド、ジェシーなど、おなじみの面々が不安げに見守る中、ボニーが箱を開けると、カエルの形をしたタブレット「リリーパッド」が姿を現し、「遊ぼう！」と呼びかける。

ボニーが歓喜する様子から、物語に登場するおもちゃたちが今後も存在感を保つためには相当な苦労を強いられそうだ。

だが、新作が、そうしたおもちゃ自体がスクリーンへの侵入の主体となっていたという、あからさまなメタ的な皮肉に触れるかどうかは、わかっていない。

声優陣には、トム・ハンクスやティム・アレン、ジョーン・キューザックらおなじみの顔ぶれが再集結する。新たにアーニー・ハドソン、コナン・オブライエン、グレタ・リーが参加し、リーがリリーパッドの声を担当する。

映画は26年夏に劇場公開の予定。