【鱰】はなんて読む？魚の名前を表す難読漢字！

日常生活で使う機会はあまりないけれど、知ってるとちょっと自慢できる！そんな難読漢字を今回ご紹介します。社会人の多くが間違えてしまうこの漢字、あなたは読めるかな？

「鱰」はなんて読む？

「鱰」という漢字を見たことはありますか？

漢字に詳しい人でもなかなか読めないでしょう。

複数の呼び方がある魚を表す難読漢字です。

いったい、「鱰」はなんと読むのでしょうか？

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。