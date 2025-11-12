【鱰】はなんて読む？魚の名前を表す難読漢字！

日常生活で使う機会はあまりないけれど、知ってるとちょっと自慢できる！そんな難読漢字を今回ご紹介します。社会人の多くが間違えてしまうこの漢字、あなたは読めるかな？

「鱰」はなんて読む？

「鱰」という漢字を見たことはありますか？

漢字に詳しい人でもなかなか読めないでしょう。

複数の呼び方がある魚を表す難読漢字です。

いったい、「鱰」はなんと読むのでしょうか？

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「シイラ」でした！

シイラはスズキ目シイラ科の海水魚で日本でも漁獲できます。

ちなみに、シイラはマンビキやマヒマヒなど、地方によってさまざまな名前がつけられているんです。呼び方がいくつもあるなんて珍しいですよね。

魚へんの漢字はほかにも「鯏（アサリ）」「魳（カマス）」「鱚（キス）」など、難読なものがたくさんあります。

この機会にぜひ調べてみてくださいね。

みなさんはわかりましたか？

家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！

