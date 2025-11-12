【鱰】はなんて読む？魚の名前を表す難読漢字！
日常生活で使う機会はあまりないけれど、知ってるとちょっと自慢できる！そんな難読漢字を今回ご紹介します。社会人の多くが間違えてしまうこの漢字、あなたは読めるかな？
「鱰」はなんて読む？
「鱰」という漢字を見たことはありますか？
漢字に詳しい人でもなかなか読めないでしょう。
複数の呼び方がある魚を表す難読漢字です。
いったい、「鱰」はなんと読むのでしょうか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「シイラ」でした！
シイラはスズキ目シイラ科の海水魚で日本でも漁獲できます。
ちなみに、シイラはマンビキやマヒマヒなど、地方によってさまざまな名前がつけられているんです。呼び方がいくつもあるなんて珍しいですよね。
魚へんの漢字はほかにも「鯏（アサリ）」「魳（カマス）」「鱚（キス）」など、難読なものがたくさんあります。
この機会にぜひ調べてみてくださいね。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
ライター Ray WEB編集部