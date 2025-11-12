G-DRAGON¡¢²»³Ú¼ø¾Þ¼°¡ÖMMA2025¡×¤Ë½Ð±é·èÄê¡ª¡È¹ñÊõµé¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡É¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÃíÌÜ½¸¤Þ¤ë
G-DRAGON¤¬¡¢´Ú¹ñºÇÂçµé¤Î²»³Ú¼ø¾Þ¼°¡ÖMelon Music Awards¡ÊMMA2025¡Ë¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡ÚÃíÌÜ¡Û²»³Ú¼ø¾Þ¼°¡ØMMA2025¡Ù¤òU-NEXTÆÈÀê¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡ª
¥«¥«¥ª¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤¬±¿±Ä¤¹¤ë²»³Ú¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖMelon¡×¤Ï¡¢12·î20Æü¤Ë¥½¥¦¥ë¡¦¹â¼Ü¥¹¥«¥¤¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖThe 17th MelOn Music Awards¡ÊMMA2025¡Ë¡×¤ÎÂè3¼¡¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¡¢G-DRAGON¤Î½Ð±é¤ò¸ø¼°È¯É½¤·¤¿¡£
G-DRAGON¤ÏºÇ¶á¡¢Âç½°Ê¸²½·Ý½ÑÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ¹â¸¢°Ò¤ÎÀ¯ÉÜË«¾Þ¡Ö¶Ì´§Ê¸²½·®¾Ï¡×¤ò¼õ¾Ï¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÀèÆü·Ä½£¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿APEC¼óÇ¾²ñµÄ¤Î´¿·ÞÈÕ»Á²ñ¤Ç¤Ï¡¢³Æ¹ñ¼óÇ¾¤¬¸«¼é¤ëÃæ¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¡¢¡È¹ñÊõµé¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡É¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
G-DRAGON¤Ïº£Ç¯¡¢Melon¤Ç¤â¿ô¡¹¤ÎÂçµÏ¿¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£2·î¤ËÌó11Ç¯5¤«·î¤Ö¤ê¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿3rd¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÜbermensch¡Ù¤Ï¡¢È¯Çä¤«¤é¤ï¤º¤«4»þ´Ö¤Ç100Ëü¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¤òÆÍÇË¤·¡¢¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ»Ë¾åºÇÂ®¤ÇMelon¡Ö¥ß¥ê¥ª¥ó¥º¥¢¥ë¥Ð¥à¡×¤ÎÅÂÆ²Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£È¯Çä¤«¤é24»þ´Ö¤ÎÎßÀÑ¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¤Ï420Ëü²ó¡¢1»þ´Ö¤¢¤¿¤ê¤ÎºÇÂ¿¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¤Ï27Ëü1300²ó¤òµÏ¿¤·¡¢´ûÂ¸¤Î¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈµÏ¿¤ò¤¹¤Ù¤Æ¹¹¿·¤·¤¿¡£
¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØTOO BAD (feat. Anderson .Paak)¡Ù¤Ï¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹¤«¤é¤ï¤º¤«1»þ´Ö¤ÇMelon¡ÖTOP100¡×1°Ì¤òµÏ¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¼ýÏ¿¶Ê8¶Ê°Ê¾å¤¬Æ±»þ¤ËTOP15Æþ¤ê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¥Á¥ã¡¼¥È²þÊÔ°Ê¹ß½é¤È¤Ê¤ë²÷µó¤âÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£
¤µ¤é¤ËG-DRAGON¤Ï¡¢º£Ç¯¾åÈ¾´ü¡ÖMelon¡×¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯ºÆÀ¸¤µ¤ì¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢¿·¶Ê¡ØHOME SWEET HOME¡Ù¤âºÇ¹âºÆÀ¸¿ô¤òµÏ¿¤·¤¿¡£Ê¿Æü¤ÎÄÌ¶Ð»þ´ÖÂÓ¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¿Íµ¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡×¡Ö¿Íµ¤³Ú¶Ê¡×ÉôÌç¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ìG-DRAGON¤È¡ØHOME SWEET HOME¡Ù¤¬1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£²»¸»¥Á¥ã¡¼¥È¤òÀÊ´¬¤·¤¿G-DRAGON¤Ï¡¢°µÅÝÅª¤Ê¿Íµ¤¤È²»³ÚÅª¥Ç¡¼¥¿¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¡ÈK-POP¤ÎÄë²¦¡É¤ÎÌ¾¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤Â¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£
¥«¥«¥ª¥Ð¥ó¥¯¤¬¥¿¥¤¥È¥ë¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡ÖMMA2025¡×¤Ï¡¢¡ÖPlay The Moment¡×¤ò¥á¥¤¥ó¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¡È²»³Ú¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¹ï¤Þ¤ì¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î½Ö´Ö¤ÈÊª¸ì¤òMMA2025¤Ç¶¦Í¤·¤è¤¦¡É¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
º£Ç¯1Ç¯¡¢¿ô¡¹¤ÎµÏ¿¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿G-DRAGON¤¬¡ÖMMA2025¡×¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Î¤«¡¢Áá¤¯¤â¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þG-DRAGON ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1988Ç¯8·î18ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¥¯¥©¥ó¡¦¥¸¥è¥ó¡£2006Ç¯¤ËBIGBANG¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£BIGBANG¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¡¢¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç¤Ï¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¢¤½¤·¤Æ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î¥¹¥¥ë¤Ë¤âÄêÉ¾¤¬¤¢¤ê¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î³Ú¶Ê¤ò¥Ò¥Ã¥È¤µ¤»¤¿¡£2019Ç¯10·î¤Ë½üÂâ¡£2022Ç¯4·î¤Ë¡ØStill Life¡Ù¤òÈ¯É½¤·¤ÆÌó4Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¡£2023Ç¯6·î¤ËYG¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤Î·ÀÌó¤¬½ªÎ»¤·¡¢Æ±Ç¯12·î¤Ë¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¡¦¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÈÀìÂ°·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¡£