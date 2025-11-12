IVE¡¦¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¡¢¥½¥¦¥ë¤ÎÄ¶¹âµé½»Âð¤òÁ´³Û¸½¶â¤Ç¹ØÆþ¡ª21ºÐ¤Ë¤·¤ÆÌó14²¯4000Ëü±ß¤Î²È¼ç¤Ë
¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×IVE¤Î¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¡Ê21¡Ë¤¬¡¢¥½¥¦¥ë¡¦Î¶»³¶è¡Ê¥è¥ó¥µ¥ó¥°¡Ë´ÁÆîÆ¶¡Ê¥Ï¥ó¥Ê¥à¥É¥ó¡Ë¤Ë¤¢¤ë¹âµé¥ô¥£¥é¤òÁ´³Û¸½¶â¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¡¢ÂÀ¤â¤â¤Î98¡ó¤¬¤¢¤é¤ï¤Ë
11·î12Æü¡¢´Ú¹ñ¤ÎÉÔÆ°»º¶È³¦¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¤Ïº£Ç¯3·î¡¢¥½¥¦¥ë¡¦´ÁÆîÆ¶¤Î¡Ö¥ë¥·¡¼¥É¥Ï¥¦¥¹¡×¤Ë¤¢¤ëÀìÍÌÌÀÑ244Öµ¬ÌÏ¤Î1À¤ÂÓ¤ò137²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó14²¯4000Ëü±ß¡Ë¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÅÐµÊí¾å¡¢º¬ÄñÅö¸¢¡Ê¥í¡¼¥óÃ´ÊÝ¸¢¡Ë¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢Á´³Û¸½¶â¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¹âµé½»Âð³¹¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë´ÁÆîÆ¶¤Î¡ÖUN Village¡×Æâ¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥ë¥·¡¼¥É¥Ï¥¦¥¹¤Ï¡¢´Á¹¾¡Ê¥Ï¥ó¥¬¥ó¡Ë¤ÈÆî»³¡Ê¥Ê¥à¥µ¥ó¡Ë¤òÆ±»þ¤ËË¾¤á¤ëìÔÂô¤ÊÎ©ÃÏ¤¬ÆÃÄ§¤À¡£Á´15¸Í¤Î¤ß¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´õ¾¯À¤È¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤Î³ÎÊÝ¤¬²ÄÇ½¤ÊÊª·ï¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¥ô¥£¥é¤Ï¡¢½÷Í¥¥¥à¡¦¥Æ¥Ò¤È²Î¼êRAIN¡Ê¥Ô¡ËÉ×ºÊ¤¬·ëº§Á°¤Ëµï½»¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤âÍÌ¾¤À¡£
¤Ê¤ª¡¢2004Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Çº£Ç¯21ºÐ¤Î¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¤Ï¡¢IVE¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Åª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡£IVE¤Ï10·î31Æü¤«¤é11·î2Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¥½¥¦¥ë¡¦KSPO DOME¤Ç2ÅÙÌÜ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡ÖSHOW WHAT I AM¡×¤ÎËë¤ò³«¤±¤¿¡£
¡þ¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
2004Ç¯8·î31ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë½Ð¿È¡£STARSHIP¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ç2Ç¯´Ö¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¼õ¤±¡¢2018Ç¯¤ËMnet¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØPRODUCE 48¡Ù¤Ë½Ð±é¡£Æ±ÈÖÁÈ¤ÇºÇ½ª½ç°Ì1°Ì¤Ëµ±¤¡¢IZ*ONE¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£Í¥¤ì¤¿ÈþËÆ¤ÈÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸Ø¤ê¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö½é¤Ï¡Ö´ñÀ×¤Î14ºÐ¡×¤ÈÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£IZ*ONE²ò»¶¸å¡¢2021Ç¯12·î¤ËIVE¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¿ÈÄ¹¤Ï173cm¡£