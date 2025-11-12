『バレリーナ：The World of John Wick』（2025）などのアナ・デ・アルマスが、新作映画『Reenactment（原題）』に出演する見込みであることがわかった。

米によると、アルマスは出演交渉の最終段階に入っているとのこと。無事に契約が締結されれば、『ボーダーライン』シリーズや『ワン・バトル・アフター・アナザー』（2025）などのベニチオ・デル・トロ、『バック・イン・アクション』（2025）で俳優業に復帰したキャメロン・ディアスと共演する。

ストーリーなどの詳細は未発表で、監督は『レプタイル －蜥蜴－』（2023）のグラント・シンガーが務める。デル・トロは『レプタイル』で主演・脚本を務めており、本作で再タッグとなる。

プロデューサーは『レプタイル』を製作したBlack Label Mediaのモリー・スミス、トレント・ラッキンビル、サド・ラッキンビル、193のパトリック・ワックスバーガー。製作総指揮はBlack Label Mediaのレイチェル・スミス、Imperativeのブラッドリー・トーマス、193のアシュリー・スターン、LBIのリック・ヨーン、スコット・グリーンバーグが務める。

キューバ出身のアルマスは、『スクランブル』（2017）『ブレードランナー 2049』（2017）で国際的に注目を集め、『ナイブズ・アウト／名探偵と刃の館の秘密』（2019）『007／ノー・タイム・トゥ・ダイ』（2021）など話題作に次々出演。マリリン・モンロー役で主演した『ブロンド』（2022）では主演女優賞にノミネートされるなど目ざましい活躍を続けている。

映画『Reenactment（原題）』はロサンゼルスにて近日撮影予定。

