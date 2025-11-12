東海地方は、きょうは雲が多く、日中も肌寒さの続く所が多いでしょう。

【写真を見る】東海地方 雲が多く日中も肌寒さ続く 18日（火）は12月上旬～中旬並みの寒さに 愛知･名古屋･岐阜･三重の天気予報（11/12 昼）

けさの最低気温は名古屋で6.3℃、高山で氷点下0.1℃と、各地で今シーズン一番の冷え込みになりました。

正午前の名古屋は雲が広がり、気温は13.6℃、湿度は43％と空気がヒンヤリしています。

きょうの午後は晴れ間はあるものの、次第に雲が多くなるでしょう。夜にかけて天気の崩れはなさそうです。

最高気温は平野部で17℃前後になるでしょう。きのうより風は穏やかですが、夜の冷え込みにはご注意ください。津では、きのう気温が観測されない時間があり、前日との気温差が表示されていません。

【週間予報】

この先の一週間は晴れる日が多いでしょう。岐阜県の山間部では、来週月曜日や火曜日は雪の降る所がありそうです。その他の地域も、火曜日は12月上旬～中旬並みの寒さになるでしょう。急な冷え込みで体調を崩さないよう、お気をつけください。