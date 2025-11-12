30万人を診察 名医が風邪対策で食べる簡単自宅グルメ：有吉の深掘り大調査
世の中の驚くような情報を、タイトル通り深掘りしてお届けする情報番組「有吉の深掘り大調査」。「テレ東プラス」では、10月30日に放送された番組の中から「【絶品冷蔵庫】30万人を診察した名医が風邪対策で食べるお手軽グルメ」の内容を振り返る。
【絶品冷蔵庫】30万人を診察した名医が風邪対策で食べるお手軽グルメ
冷蔵庫に入れておけばぜいたく気分になれる食材とグルメを街ゆく人たちに聞き込み、実際に冷蔵庫の中身を見せてもらう企画を番組で放送。節約主婦や行列店のシェフに加え、健康生活を送る秋津壽男医師（71）を取材した。
秋津さんは、これまで述べ30万人以上の患者の健康と向き合ってきた。医師としてのキャリアは40年の名医で、自宅の冷蔵庫の中には健康の秘密がぎっしり詰まっている。
きれいに食材が並んだ冷蔵庫から秋津さんが最初に取り出したのは、5種類ある味噌（みそ）だった。八丁味噌は豆腐田楽に、白味噌は関西風雑煮に、そのほかの信州味噌や米味噌、自家製味噌は、主に味噌汁に使うという。
「本当に体にいい日本食は、サザエさんの食卓」と秋津さんは話す。「焼き魚と味噌汁、漬物、野菜サラダなどを食べるのが正しい日本食」。ただ欠点もあるという。塩分量だ。健康的な生活に欠かせない味噌汁だが、一方で味噌の分量や濃さで塩分をとりすぎ、場合によっては高血圧や脳卒中につながる恐れもある。
秋津さんの味噌汁の作り方は、はじめにカツオ節からしっかりと出汁（だし）をとる。「味噌で味をつけるのではなくて、出汁ですまし汁を作って、味噌で香りをつける。本当に少量だけ」。味噌汁2杯に対して味噌は10グラムしか使わないという。
名医の秋津さんが冷蔵庫に常備しているのがシラス干しだ。「マグロを1匹全部食べる人はいない。身の部分だけ食べて骨は食べないからカルシウムが足りない。漢方では『その人の悪い所を食べれば治る』という。全部（魚1匹）食べれば全部に効く」と、中医学の伝統的理論に基づいた持論を秋津さんは話す。「シラスでも、いりこでも、ちりめんじゃこでもいい。よくやるのは大根おろしと一緒に食べたり、熱いご飯にかけてシラスご飯にしたり。シラス納豆もおいしいですよ」
ほかにも冷蔵庫にたくさん入っていたのが、トマトだ。「トマトの一番いいところはビタミンC、リコピンを含む。リコピンは血液をきれいにして動脈硬化の予防が期待できる」。さらにビタミンCがインフルエンザの予防に期待ができるという。
実際に、秋津さんが風邪（かぜ）対策として食べている簡単なトマト料理も紹介してもらった。トマトをスライスしてパンにのせ、マヨネーズとコショウをかけて「ジューシーに食べる」レシピで「これが、一番テンションが上がる」と秋津さんは笑った。
そのほか、激ウマ節約レシピやごほうびご飯など、いろいろな冷蔵庫グルメの詳細は「TVer」、「ネットもテレ東」で確認を。
木曜夜6時25分からは「有吉の深掘り大調査」【衝撃再現「そんなところからウソがバレる!?」＆厨房密着SP】を放送！
■ウソや秘密がバレてしまった実体験
誰しも一度は、ついたことがある“ウソ”…意外なことがきっかけでウソや秘密がバレてしまった衝撃の実体験を深掘り！
▽仕事中にパチンコでサボり…自分から告白せざるを得なかった（秘）衝撃理由とは？▽不倫がバレないよう徹底していた男性…不倫がバレた意外すぎる（秘）理由が！▽詐欺師のウソがバレた！ オレオレ詐欺を撃退した言葉とは？
■厨房ドキュメント【老舗そば店＆人情デカ盛り弁当店】
無人カメラで人気店の開店前から閉店後までを徹底深掘り！
▽東京 創業120年以上の老舗そば店に密着！ 長年続く名店の秘訣…4代目母から5代目息子へと受け継がれる“ある教え”とは？▽福島県福島市 安いのにデカ盛りなお弁当店にも密着すると…保育士を辞めて料理の道へと歩んだ店主の知られざる人生ドラマが！
■秋冬絶景大連発
全国各地を旅する専門家だからこそ知っている激レアな（秘）絶景スポットを一挙ご紹介！
▽秋なのに“桜“が咲き乱れる!? 2つの季節を感じられる奇跡の絶景！▽まるで別世界!世界でも珍しい“スノーモンスター”とは？
■孤独のグルメさん【グルメ通だけが知る穴場店が続々登場】
今まで番組で取材した“リアル孤独のグルメさん”の中から衝撃的なこだわりを持っていた超グルメさんを深掘り調査！ 新たなおすすめグルメの名店＆激ウマ穴場店を紹介してもらう！
▽年間300回外食!グルメの細部にも愛を持つ“リアル孤独のグルメさん”が大絶賛！ 創業39年の取材拒否店で見つけた絶品（秘）ラーメンとは？
お楽しみに！
【絶品冷蔵庫】30万人を診察した名医が風邪対策で食べるお手軽グルメ
「本当に体にいい日本食は…」
冷蔵庫に入れておけばぜいたく気分になれる食材とグルメを街ゆく人たちに聞き込み、実際に冷蔵庫の中身を見せてもらう企画を番組で放送。節約主婦や行列店のシェフに加え、健康生活を送る秋津壽男医師（71）を取材した。
秋津さんは、これまで述べ30万人以上の患者の健康と向き合ってきた。医師としてのキャリアは40年の名医で、自宅の冷蔵庫の中には健康の秘密がぎっしり詰まっている。
きれいに食材が並んだ冷蔵庫から秋津さんが最初に取り出したのは、5種類ある味噌（みそ）だった。八丁味噌は豆腐田楽に、白味噌は関西風雑煮に、そのほかの信州味噌や米味噌、自家製味噌は、主に味噌汁に使うという。
「本当に体にいい日本食は、サザエさんの食卓」と秋津さんは話す。「焼き魚と味噌汁、漬物、野菜サラダなどを食べるのが正しい日本食」。ただ欠点もあるという。塩分量だ。健康的な生活に欠かせない味噌汁だが、一方で味噌の分量や濃さで塩分をとりすぎ、場合によっては高血圧や脳卒中につながる恐れもある。
秋津さんの味噌汁の作り方は、はじめにカツオ節からしっかりと出汁（だし）をとる。「味噌で味をつけるのではなくて、出汁ですまし汁を作って、味噌で香りをつける。本当に少量だけ」。味噌汁2杯に対して味噌は10グラムしか使わないという。
かぜ対策で食べるのはあの野菜
名医の秋津さんが冷蔵庫に常備しているのがシラス干しだ。「マグロを1匹全部食べる人はいない。身の部分だけ食べて骨は食べないからカルシウムが足りない。漢方では『その人の悪い所を食べれば治る』という。全部（魚1匹）食べれば全部に効く」と、中医学の伝統的理論に基づいた持論を秋津さんは話す。「シラスでも、いりこでも、ちりめんじゃこでもいい。よくやるのは大根おろしと一緒に食べたり、熱いご飯にかけてシラスご飯にしたり。シラス納豆もおいしいですよ」
ほかにも冷蔵庫にたくさん入っていたのが、トマトだ。「トマトの一番いいところはビタミンC、リコピンを含む。リコピンは血液をきれいにして動脈硬化の予防が期待できる」。さらにビタミンCがインフルエンザの予防に期待ができるという。
実際に、秋津さんが風邪（かぜ）対策として食べている簡単なトマト料理も紹介してもらった。トマトをスライスしてパンにのせ、マヨネーズとコショウをかけて「ジューシーに食べる」レシピで「これが、一番テンションが上がる」と秋津さんは笑った。
そのほか、激ウマ節約レシピやごほうびご飯など、いろいろな冷蔵庫グルメの詳細は「TVer」、「ネットもテレ東」で確認を。
木曜夜6時25分からは「有吉の深掘り大調査」【衝撃再現「そんなところからウソがバレる!?」＆厨房密着SP】を放送！
■ウソや秘密がバレてしまった実体験
誰しも一度は、ついたことがある“ウソ”…意外なことがきっかけでウソや秘密がバレてしまった衝撃の実体験を深掘り！
▽仕事中にパチンコでサボり…自分から告白せざるを得なかった（秘）衝撃理由とは？▽不倫がバレないよう徹底していた男性…不倫がバレた意外すぎる（秘）理由が！▽詐欺師のウソがバレた！ オレオレ詐欺を撃退した言葉とは？
■厨房ドキュメント【老舗そば店＆人情デカ盛り弁当店】
無人カメラで人気店の開店前から閉店後までを徹底深掘り！
▽東京 創業120年以上の老舗そば店に密着！ 長年続く名店の秘訣…4代目母から5代目息子へと受け継がれる“ある教え”とは？▽福島県福島市 安いのにデカ盛りなお弁当店にも密着すると…保育士を辞めて料理の道へと歩んだ店主の知られざる人生ドラマが！
■秋冬絶景大連発
全国各地を旅する専門家だからこそ知っている激レアな（秘）絶景スポットを一挙ご紹介！
▽秋なのに“桜“が咲き乱れる!? 2つの季節を感じられる奇跡の絶景！▽まるで別世界!世界でも珍しい“スノーモンスター”とは？
■孤独のグルメさん【グルメ通だけが知る穴場店が続々登場】
今まで番組で取材した“リアル孤独のグルメさん”の中から衝撃的なこだわりを持っていた超グルメさんを深掘り調査！ 新たなおすすめグルメの名店＆激ウマ穴場店を紹介してもらう！
▽年間300回外食!グルメの細部にも愛を持つ“リアル孤独のグルメさん”が大絶賛！ 創業39年の取材拒否店で見つけた絶品（秘）ラーメンとは？
お楽しみに！