アオシマは、プラモデル「ACKS No.DN-01 超獣機神ダンクーガ+断空剣オプションパーツセット」を2026年5月に発売する。11月19日14時から予約を開始する予定で、価格は15,180円。

本製品は、1985年にTVアニメが放送され2025年で40周年を迎えた「超獣機神ダンクーガ」より、4機の獣戦機が合体した巨大ロボット「ダンクーガ」を、同社のプラモデルシリーズ「ACKS」で商品化したもの。

アレンジを加えつつも、アニメ劇中を彷彿させる、プロポーションを重視したスナップキットモデルとして立体化しており、各部自由度の高い可動域で、格闘戦を得意とするダンクーガの多彩なポージングを再現できる。

強化ウイング、断空剣、断空光牙剣エフェクトパーツ、また見栄え重視の差替式断空砲パーツも付属し、パッケージは、様々なメカニックデザインやイラストを手掛ける天神英貴氏の描き下ろしイラストで、パッケージアートとしても成り立つ豪華仕様となっている。

また「アオシマオンラインショップ」限定版として、ダイガン装備仕様の「ACKS No.DN-02 超獣機神ダンクーガ+ダイガンオプションパーツセット アオシマオンラインショップ限定版」も2026年5月に発売。アオシマオンラインショップ限定版では、飛行ブースター、ダイガンパーツが付属するほか、見栄え重視の差替式断空砲パーツも付属する。価格は15,180円。

「ACKS No.DN-01 超獣機神ダンクーガ+断空剣オプションパーツセット」

天神英貴氏の描き下ろしパッケージイラスト

「ACKS No.DN-02 超獣機神ダンクーガ+ダイガンオプションパーツセット アオシマオンラインショップ限定版」

天神英貴氏の描き下ろしパッケージイラスト

【新製品情報】

ACKS 超獣機神ダンクーガ + 断空剣オプションパーツセット



「獣を超え、人を超え、そして今、神になる……! それが究極のマシーン、超獣機神ダンクーガ!」



断空剣装備仕様の超獣機神ダンクーガがACKSシリーズに新登場‼️



【受注予約開始】

11/19 (水) 14:00～… pic.twitter.com/o2SFTZtoZV - アオシマ キャラプラ部 (@aoshimacharapla) November 12, 2025

【新製品情報】

ACKS 超獣機神ダンクーガ + ダイガンオプションパーツセット



「データTHX1138のロックを解除せよ。D・A・N・C・O・U・G・A、キーワードはダンクーガ!」



ダイガン装備仕様の超獣機神ダンクーガが、アオシマオンラインショップ限定版としてACKSシリーズに新登場‼️



【受注予約開始】… pic.twitter.com/4EKYz1M9od - アオシマ キャラプラ部 (@aoshimacharapla) November 12, 2025

(C)DANCOUGA Partner

※本キットは分離及び合体はできません。

※画像は3D設計図に着色したものです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※この商品はプラモデルキットです。組立には別途、工具等が必要です。