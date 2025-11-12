1週間で効果実感！？→トイレでするダイエット習慣に6.6万いいね「めっちゃいい」「肩回しもおすすめ」【ママリ】

習慣づけに◎トイレに行くたびスクワット

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、ジャスミンティー(@cosme_cheers)さんの投稿です。習慣にしたいものがあるけれど、三日坊主に…なんてことはありませんか？ジャスミンティーさんは、1日にスクワット約100回を継続することに成功。日々の習慣に筋トレを組み込んだ【トイレ×スクワット習慣】に、真似します！といった声が寄せられました。

習慣にしたいものがあるけれど、三日坊主に…なんてことはありませんか？やる気スイッチのハードルがまず、高くなってしまうのですよね。





投稿者・ジャスミンティー(@cosme_cheers)さんは、1日にスクワット約100回を継続することに成功。日々の習慣に筋トレを組み込んだ【トイレ×スクワット習慣】に、真似します！といった声が寄せられました。筋トレ以外の習慣にも応用が利く方法です。

職場でトイレ行くたびに20回スクワットする習慣を始めて1週間経ったんだけど、1日平均100回以上はできてて、骨格ウェーブでお尻おっきいんやけど、お尻がキュッと上がってきてるのが目に見えてわかって嬉しすぎる😭

形が綺麗なお尻になりたいしもっと頑張る！

職場×トイレ×スクワット習慣 おすすめ✨

職場でトイレに行くたびに20回スクワットする習慣を継続中のジャスミンティーさん。トイレは1日に何度か使うものなので、“ついでに”と思えば始めるハードルも低くなりそうですね！スクワット以外に、ちょっとした暗記やストレッチにも◎



この投稿には「職場ではできないので職場のは回数覚えておいて家でのトイレの後15回にしてます😊」「スクワットの時間だけ作るのは難しいけど、何かのついでならできるね！」といったコメントが寄せられていました。



できる範囲でコツコツ継続すると習慣に。習慣化のアイデアが素敵な投稿でした。

記事作成: minaduki23

（配信元: ママリ）