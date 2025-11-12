『モーターショー』から『モビリティショー』へ

ジャパンモビリティショー2025が閉幕しました。読者の中にも見に行ったという人は多いのではないでしょうか。なにしろ少し前までは東京モーターショーという名前で、日本を代表する自動車の祭典だったわけですから。

ではなぜ、モーターショーからモビリティショーに看板を掛け替えたのでしょうか。理由のひとつは、いわゆる自動車先進国で行われるモーターショーの来場者数が減り、外国車の出展が少なくなっていたからです。



スマートモビリティシティ2015の試乗コース。 森口将之

同じモーターショーでも中国や東南アジアなどは、今でも多くの来場者を集めているようですが、先進国については衰退傾向だったことは否めません。

一方で注目を集めているのがアメリカの2つのイベント、1月にネバダ州ラスベガスで開催されるCES（コンシューマー・エレクトロニクス・ショー）と、3月にテキサス州オースティンで行われるSXSW（サウス・バイ・サウスウエスト）です。

CESは業界関係者向けの見本市で、エレクトロニクスがメインであり、アメリカが主導権を握っているハイテク系企業が数多く出展しています。SXSWはエンターテインメントとマルチメディアの融合というコンセプト、カフェやライブハウスまで会場にするまちぐるみイベントというところが斬新です。

いずれも最新のテクノロジーやムーブメントが集結する場になっており、モビリティについてもドローンやロボットなどの新種が早くから姿を見せていて、未来の移動のトレンドを探る最適の場のひとつになっていました。

来場者数そのものは今年のCESで約14万人と、そんなに多くないのですが、影響力の大きさはモーターショーを上回るほどになっていると実感しています。

会場の配置を活かしたメニューも

おそらく東京モーターショーを主催してきた日本自動車工業会は、CESやSWSXの要素も取り込みたいと思い、モビリティという言葉を起用したのだと思っています。

といっても、最近になってこうした動きを始めたわけではありません。2011年から3回にわたり、スマートモビリティシティという場が用意されていたからです。



2017年CESで発表されたファラデー・フューチャーFF91。 森口将之

2015年の回では僕も、当時所属していた日本デザイン機構のイベント『ヒューマンモードを考える』でワークショップを行った経験があります。

さらに2019年は、会場が2ヵ所に分かれたことを逆に生かし、1kmほど離れた両会場の間をパーソナルモビリティで移動できるというメニューが用意されていました。

続く2021年の東京モーターショーはコロナ禍で中止となりましたが、同じ年、ドイツでは開催場所をフランクフルトからミュンヘンに移し、IAAモビリティと名前も変えての開催になりました。ドイツも同じようなことを考えていたというわけです。

では、モビリティジャーナリスト歴15年の僕から見たジャパンモビリティショーは、モビリティのショーなのか。少なくとも2年前よりは、それっぽくなっているという印象です。

会場の半分ぐらいが既存メーカーで占められているのは、日本自動車工業会が主催しているので当然でしょう。ただCESやSXSWは、老舗企業の隣にスタートアップが並ぶような配置で、そのほうが見ていて楽しいと感じました。

車両だけでなく、踏み込んだ展示も

一方、西展示棟の1階は、メーカーとシステムやサービスの会社が同居し、メインプログラムである東京フューチャーツアーでは、ジャンルもキャリアもさまざまな会社が多彩なテーマに沿って展示を行っていて、自動車業界とそれ以外の業界の融合を感じました。

西展示棟は東京ビッグサイトの中心にあり、中央ゲートから近く、中央にステージもあって、メイン会場と呼べる場所です。そこにこうした展示を持ってきたことからも、モビリティのショーにしていこうという主催者側の気持ちが感じられました。



ジャパンモビリティショー2025に展示されたAIM EVM。 森口将之

またメーカー展示が並ぶ東展示棟の奥も、自転車からキャンピングカーまでさまざまなタイプの乗り物が置いてあって、世界の広がりを感じました。

そんな中で、1台をピックアップするとしたら、AIM（エイム）のEVMになるでしょうか。

プロトタイプは2年前にも展示されましたが、かつて日産のチーフデザイナーを務めた中村史郎氏が率いるSN DESIGN PLATFORM担当のデザインが洗練されているうえに、マイクロEVの特性が生かせる沖縄を選び、販売やシェアなどを行う企業を立ち上げて地域振興につなげようというストーリーに好感を抱きました。

EVMは今年度のグッドデザイン賞で金賞を受賞しています。僕は今年度は審査委員ではありませんが、5000以上の応募から20だけ選ばれる金賞のひとつであり、デザイナーやクリエイターからの評価も高いことがおわかりでしょう。

モビリティとは移動可能性という意味であり、乗り物そのものの性能よりも人が安全快適に移動でき、その移動が生活や社会のためになるかが重要です。

その点でAIM EVMはモビリティそのものであり、今後も単に車両を作って見せるだけでなく、どんな場所でどのような人に使ってもらうかまで踏み込んだ展示をたくさん見たいと思っているところです。